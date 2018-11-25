390 وظيفة سياحية للجنسين في الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

طرح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية (سايتك)، مئات الوظائف السياحية الشاغرة، أمام الشباب السعودي من الجنسين. ودعت هذه الجهات الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى التقدم إليها، والالتزام بالإجراءات المطلوبة.

وقدمت الوظائف التي طرحت في مركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية (سايتك) 25 منشأة سياحية، تقع في الخبر والدمام والأحساء والجبيل، وتضمنت الوظائف 250 وظيفة للرجال، و140 وظيفة للنساء، وجميعها تتركز في القطاع السياحي. والوظائف التي تم توفيرها ذات طابع سياحي، ومعظمها سيكون في القطاع الفندقي، وقد أرسلت رسائل نصية إلى المسجلين في «هدف» حتى يتقدموا إلى هذه الوظائف.

وأوضح مسؤول «تكامل» بالمنطقة الشرقية متعب الخالدي أن المركز حريص كل الحرص على تطوير وتأهيل الأيدي العاملة والكوادر صاحبة الخبرة التي تستطيع أن تقود الوظائف المختلفة في القطاع السياحي. وقال «من هنا رأى المركز أن يتعاون ويتشارك مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لطرح هذه الوظائف، وإتاحة الفرصة أمام الشباب من الجنسين، للعمل في القطاع السياحي، الذي يتأهب لتنفيذ مشاريع تنموية عدة عملاقة، ترفع من شأن هذا القطاع، وتدفعه بمساهمته في الناتج المحلي للمملكة.

ولفت الخالدي إلى دراسة قامت بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاؤها، تؤكد الحاجة إلى زيادة الكوادر الوطنية المؤهلة في قطاعات السياحة، وحاجة هذا القطاع الماسة للكوادر الوطنية المؤهلة، كما أشارت إلى أن من أهم العوائق التي تعترض طريق عمل القوى الوطنية العاملة بمجال السياحة عدم كفاية مرافق وموارد وبرامج التعليم والتدريب السياحي، وهذا ما نحرص على علاجه في الهيئة.