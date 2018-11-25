دبي الأغلى والبحرين الأقل للسعوديات الراغبات في رخصة قيادة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منال سجيني - مكة المكرمة

فيما تزايدت الشكوى لدى بعض السعوديات من ارتفاع رسوم رخصة القيادة التي تقترب تكلفتها من 3000 ريال شاملة التدريب، رصدت «مكة» شروط وتكاليف الخدمة نفسها في 4 دول خليجية، حيث تبين أن التكلفة في السعودية تتساوى بشكل كبير مع نظيرتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في حين تصل التكلفة للضعف في مدينة دبي، وتعد البحرين أقل دول الخليج تكلفة في تقديم الخدمة.

وتتيح دول الخليج المجاورة للسعوديين والسعوديات إمكانية التدرب على القيادة وإصدار رخصة القيادة بمتطلبات لا تختلف كثيرا عن المتطلبات المفروضة على مواطنيها.

تكاليف ومتطلبات الرخصة بحسب المواقع الحكومية الرسمية:

الإمارات

تختلف بعض الشروط والتكاليف بحسب الإمارة:

• دبي

التكلفة: 300درهم (306ريالات)

الرخصة : 300 درهم ( 306 ريالات)

للمبتدئين من معهد الإمارات للسياقة:

5965 درهما (6091 ريالا)

الشروط

العمر القانوني 18 عاما

جواز السفر أو بطاقة الهوية سارية المفعول

فحص النظر

اجتياز اختبار القيادة من إحدى مدارس تعليم القيادة المعتمدة في دبي

عقد إيجار السكن مرفقة معه نسخة من الرخصة التجارية للشركة التي يعمل لديها في دبي

• أبوظبي

الرخصة :

التكلفة: 200درهم (204ريالات)

التدريب

النظري 830 درهما، العملي للمبتدئين:

2250 درهما (2297 ريالا)

الشروط

العمر القانوني 18 عاما

جواز السفر أو بطاقة الهوية سارية المفعول

خلاصة القيد

فحص نظر

موافقة ولي الأمر للفتيات

شهادة تثبت العمل داخل الدولة

عقد إيجار سكن لمن لا يعمل في الدولة

الرخصة :

التكلفة: - 20 دينارا بحرينيا (200ريال) + رسوم اختبار القيادة واستخدام السيارة 16دينارا بحرينيا (160ريالا)

التدريب

-22 ساعة، سعر الساعة يتراوح بين 5و7دنانير بحرينية بحسب المدرب (50إلى 70ريالا) إجمالي التدريب من (1100إلى 1540ريالا)

الشروط

العمر القانوني 18 عاما

استمارة النجاح في التدريب

بطاقة الهوية أو جواز السفر

الإقامة في البحرين

فحص النظر

الرخصة :

التكلفة: - 30 دينارا كويتيا (370ريالا) + اختبار القيادة: 10دنانير كويتية (123 ريالا)

التدريب

- الشركة الكويتية لتعليم القيادة 120دينارا كويتيا (1483ريالا)

الشروط

العمر القانوني 18 عاما

البطاقة المدنية الأصلية وصورة منها

صورة جواز السفر

مستند إثبات فصيلة الدم

الكشف الطبي

• عمان

الرخصة

التكلفة: -20 ريالا عمانيا (195ريالا) + رسوم اختبار القيادة 5ريالات عمانية (48ريالا)

التدريب

-مركز مسقط لتعليم قيادة السيارات: 40ساعة 220ريالا عمانيا (2145ريالا)

الشروط

العمر القانوني 18 عاما

البطاقة المدنية الأصلية وصورة منها

صورة جواز السفر

بيان فصيلة الدم

صورة من بطاقة العمل

الكشف الطبي