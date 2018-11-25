السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض ،الشرقية) وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة واجزاء من حدود الشمالية مع إنخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط المملكة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.
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