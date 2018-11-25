شكرا لقرائتكم خبر السعوديات يتفوقن على الرجال في إجراء الفحص الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

فاق عدد السعوديات اللاتي راجعن العيادات الخارجية والعيادات المختصة بعلاج السكري وعيادات الأسنان بالمستشفيات الحكومية المراجعين السعوديين بشكل واضح، في حين تفوق الرجال السعوديون الذين تلقوا علاجا في أقسام الطوارئ الجراحية على النساء السعوديات، طبقا لبيانات رسمية لوزارة الصحة عن عام 2017، الأمر الذي أرجعه مختص في أمراض الباطنية والجهاز الهضمي لأسباب عدة، من أهمها أن اهتمام النساء بالعلاج الدوري المنتظم لصحتهن أكثر من الرجال الذين لا يتلقى كثير منهم العلاج إلا إذا كان مضطرا أو في وضح صحي حرج.

وأكد استشاري الباطنية والجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور مهدي الجارودي للصحيفة أن البيانات منطقية ومتوقعة لأسباب عدة، بعضها مجتمعية وأخرى طبية علمية:

النساء أكثر اهتماما وقلقا على صحتهن عموما

النساء أكثر انتظاما على العلاج والمواعيد الطبية

الأسرة تهتم بالمرأة، ولا سيما الأم وتحرص على أخذها للعلاج

بعض الأمراض تكون خاصة بالنساء كالحمل وتأخره

بعض الأمراض كأمراض الغدد تصيب النساء أكثر من الرجال

الرجل غالبا لا يشتكي في حال شعر بعارض صحي

كثير من الرجال لا يذهب للعلاج إلا إذا أصابه عارض صحي شديد

مراجعو العيادات السعوديون في مستشفيات وزارة الصحة بحسب الجنس لعام 2017

العيادات الخارجية

نساء 5732363

رجال 5052918

عيادات السكر

نساء 227000

رجال 182560

مراجعو عيادات الأسنان (للسعوديين وغير السعوديين)

نساء 1569820

رجال 1374258

مراجعو أقسام الطوارئ الطبية

نساء 6067886

رجال 6400305

عيادات الطوارئ الجراحية

نساء 623691

رجال 961524

المصدر: وزارة الصحة 2017