السعودية اليوم / مصرع 30 شخصًا على الأقل في الهند

عام / مصرع 30 شخصًا على الأقل في الهند
نيودلهي 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
لقي 30 شخصُا على الأقل مصرعهم اليوم، عندما سقطت حافلتهم في قناة بولاية كارناتاكا الهندية.
وذكرت الشرطة الهندية أن الحافلة انزلقت من فوق جسر على الطريق السريع بين مدينتي بانجالور وميسور، وسقطت في قناة كوفيري في منطقة مانديا بولاية كارناتاكا، مبينة أن الغواصين انتشلوا جثث ثلاثين راكبًا، بينهم خمسة أطفال، في حين نجا سائق الحافلة وشخص آخر.
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04:18ت م
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