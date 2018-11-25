السعودية اليوم / مصرع خمسة أشخاص في تحطم طائرة بزيمبابوي

عام / مصرع خمسة أشخاص في تحطم طائرة بزيمبابوي

هلسنكي 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة في زيمبابوي.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية بأن طائرة من نوع سيسنا إس206 تُقل أربعة فنلنديين وطيارًا كانوا في طريقهم إلى شلالات فيكتوريا، تحطمت أمس.

وذكر المتحدث باسم شرطة زيمبابوي بول نياثي في تصريحات لوسائل الإعلام أن الطائرة تحطمت بعد دخولها للأجواء الغائمة لمرتفعات شامانجنجيري في إقليم ماسفينجو الجنوبي.

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03:12ت م

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هلسنكي 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسلقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة في زيمبابوي.وأفادت وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية بأن طائرة من نوع سيسنا إس206 تُقل أربعة فنلنديين وطيارًا كانوا في طريقهم إلى شلالات فيكتوريا، تحطمت أمس.وذكر المتحدث باسم شرطة زيمبابوي بول نياثي في تصريحات لوسائل الإعلام أن الطائرة تحطمت بعد دخولها للأجواء الغائمة لمرتفعات شامانجنجيري في إقليم ماسفينجو الجنوبي.// انتهى //03:12ت م0146

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