مصدر لـ"سبق" يكشف تفاصيل فيديو العاملة المنزلية بتبوك

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

باشر فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك مساء أمس السبت التحقيق في قضية عاملة منزلية، ظهرت في مقطع فيديو قصير، وادعت تعرُّضها للضرب؛ وذلك للتأكد من صحة ما ادعت به.

وأشار مصدر لـ"سبق" إلى أن فرع الوزارة نسق فور انتشار الفيديو مع الجهات ذات العلاقة، وجرى تأمين سكن لها في مركز الإيواء لحين استكمال الإجراءات النظامية. مبينًا أن التقارير الطبية الأولية أظهرت أن العاملة في صحة جيدة.

وكان مقطع فيديو قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه عاملة منزلية، تدعي على مكفولها. وقد تعاملت الجهات الأمنية مع الحالة، فيما تابع فرع وزارة العمل بالمنطقة الحالة منذ دخولها المستشفى حتى تأمين السكن لها من خلال فريق كُلف بذلك الغرض.

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