شكرا لقرائتكم خبر عن نساء ينتظرن أماكن مهيأة لممارسة «التنس» والان نبدء بالتفاصيل

رياضة التنس أو كرة المضرب تعتبر ثاني أكثر الرياضات شعبية في العالم بعد كرة القدم، وظهرت بشكل ملحوظ مؤخرا بالمملكة خاصة بين السيدات؛ كونها لعبة تُلائم الجميع، وقد برزت العديد من السيدات في هذه اللعبة لكنهن ينتظرن أماكن مهيأة لممارسة اللعبة.

منفذ رائع

قالت المستشار في التخطيط الإستراتيجي والابتكار الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المختصة للاستشارات البتول الحديبي، إن التنس بالنسبة لها منفذ رائع لإعادة تركيزها وهيكلة يومها، كما أنها ترى أن التنس من الرياضات التي تتميز برفع اللياقة.

وتطرقت الحديبي إلى بدايتها بعالم التنس من هواية إلى جزء لا يتجزأ منها، وبالرغم من قلة الأماكن المهيأة لمزاولة التنس إلا أنها تمكنت من العثور على نادٍ يضم جميع المستويات ويساعد على تعزيز مهاراتها في اللعبة.

دورة تدريبية

واستطردت قائلة: لم أشارك في بطولات، ولكن متفائلة جدا بالاتحاد السعودي للتنس، فكان هناك تواصل لتمثيل المملكة خارجيا، كما لمسنا دعما من خلال إقامة دورة تدريبية لمدة أسبوع للمؤهلات بأن يصبحن مدربات، وأيضا أتاحوا لنا الفرصة بالرغم من تعجبهم بتواجد سيدات يمارسن التنس وتفاوت المستويات وجاهزية اللاعبات، واختتمت حديثها بقولها: «من يفضل شيئا يتمكن من الوصول إليه بغض النظر عن الصعاب، فبالنسبة لي مضربي معي في كل مكان».

مراكز للتنس

كما تطرقت اللاعبة ريما بن عيدان لبداية دخولها عالم التنس في أوائل عام 2009 وحتى الآن، بعد أن حضرت لأحد المراكز التي تزاول التنس، وأعجبت بها لما فيها من فوائد نافعة للجسم والعقل، وانطلقت ريما للبحث عن المراكز المهتمة برياضة التنس وتمكنت من المشاركة في عدة مراكز؛ كونها شغوفة لمعرفة ثقافة اللعبة، إلى أن توصلت إلى أن التنس وسيلة لتفريغ ضغوط الدراسة أثناء مرحلة دراسة الدكتوراة، كما أنها تعتبر من أفضل الرياضات بالنسبة لها، فهي تنشط الجسم وتبني العضلات وتحارب الاكتئاب وتعزز إفراز هرمون السعادة، مشيرة إلى أن أكثر مهارة تعلمتها من هذه الرياضة هي السرعة وساعدتها على تعزيز التركيز وتقويته وتنشط وظائف المخ.

وأضافت: هدفي تشجيع الفتيات وتدريبهن لممارسة التنس وفق معايير السلامة وفي أماكن وملاعب مخصصة لذلك، فالتنس أحد أفضل الرياضات للأطفال، حيث تساعدهم على بناء عضلات قوية وتعزز الثقة بالنفس، وكذلك توعية المجتمع للرقي بمجتمع صحي سعودي، كما أتمنى تحقيق حلمي بإنشاء أكاديمية نسائية متخصصة بتعليم الفتيات والنساء التنس.

اللعب الحر

وتحدثت اللاعبة حنان سليمان عن تجربتها مع لعبة التنس وشغفها لاكتشاف رياضة جديدة؛ كونها تحب ممارسة الرياضة بشكل عام، والتفتت إلى التنس قبل عشر سنوات وأصبحت عاشقة للعبة وزاولتها في أحد الأندية؛ لإمكانية التدرب واللعب فيه وباعتباره المكان الوحيد، وتوقفت حنان وأصبحت تمارس اللعبة بطريقة اللعب الحر بينها وبين صديقاتها، وبسبب قلة الملاعب كان اللعب قليلا جدا لكنها لم تتوقف عن اللعب، فهي الرياضة الأولى لديها، متمنية أن يكون هناك اهتمام أكثر بهذه اللعبة للنساء في المملكة، وتوفير الملاعب والمدربات المؤهلات.