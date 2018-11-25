شكرا لقرائتكم مصدر مسؤول في الخارجية : نجاح الانتخابات النيابية والبلدية بمملكة البحرين يعكس ثقة المواطنين في قيادتهم ومؤسساتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين الشقيقة؛ تعكس ثقة المواطنين البحرينيين في قيادتهم وفي مؤسسات دولتهم، كما أن نتائج هذه الانتخابات ونسبة المشاركة العالية التي شهدتها تشكل رفضاً قاطعاً لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة.

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