شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية تهنئة للرئيس ديسيري بوترس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سورينام ديسيري ديلانو بوترس، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس ديسيري بوترس، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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