الأنظار تتجه نحو الداير.. هنا حكاية البُن يا عشاق القهوة

محمد بن مسعود - الدمام - إيرادات أحد المواسم السابقة وصلت إلى نحو 6 ملايين ريال

يقول محبو القهوة إن أنواعها كثيرة، منها بُن الهرري، واللقمي من إثيوبيا، والقهوة اليمنية، ومنها الخولاني والقطما..كذلك القهوة الصينية والبرازيلية، وأنواع هندية.. مشيرين إلى أن القهوة العربية بدأت بالعودة للصدارة في ضبط المزاج العالمي عبر جبال جازان.

وما لا يعرفه معظم محبي القهوة أن ست محافظات بمنطقة جازان تحتضن أكثر من 77 ألف شجرة بُن، وزاد عدد المزارعين الذين يحترفون زراعة البُن إلى 724 مزارعًا في المحافظات الجبلية كافة، فيما بلغت كميات إنتاجها العام الماضي نحو 227 طنًّا، ويُتوقع أن يبلغ إنتاجها مع محصول العام الحالي 360 طنًّا، وأن شركة أرامكو السعودية ستبدأ في إنشاء مصنع لإنتاج البُن وتسويقه ضمن مبادرة أرامكو بمحافظة الداير بني مالك.

وعن زراعة البُن في جبال جازان فقد بدأ البن باقتحام السوق العالمية انطلاقًا من مهرجان الجنادرية عام 1431هـ؛ لتبدأ بعده قصة العودة إلى أسواق البن بعدما تضاءلت هذه التجارة في مرتفعات الداير بني مالك وفيفاء والريث والمراكز التابعة لها على ارتفاع 1700 -2150م فوق سطح البحر الأحمر؛ كون هذه المواقع تعتبر بيئة خصبة ومناسبة لزراعة مثل هذا البُن المطلوب عالميًّا.

وعلى مستوى المهرجان المحلي الذي تقيمه محافظة الداير بني مالك للبن المحلي فقد وصلت إيرادات المهرجان من البُن فقط في أحد المواسم السابقة إلى نحو 6 ملايين ريال، وهو الرقم الذي يؤكد أهمية أسواق البُن الذي يعد من السلع الأكثر تداولاً عالميًّا.

وكان لتميز البُن الذي تنتجه جبال الداير وفيفاء وغيرها من جبال منطقة جازان سبب في اتجاه شركات متخصصة في مجال البن إلى إعلان منتجات جبال جازان في زوايا خاصة بها، بوصفها أحد أهم منتجات القهوة العالمية. ومن ذلك ما عمل عليه موقع متخصص، يشير لقهوة جبال الداير الأصيلة ذات الجودة المرتفعة، ويستعرضها على منصته العالمية.

ولفت نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير المشرف على مهرجان البن السادس، إلى أن كل الطلبات والمقترحات التي سيتم التوصل لها لدعم زراعة شجرة البن في المنطقة سوف يتم تقديمها بشكل رسمي ومباشر لأمير المنطقة ونائبه للنظر فيها.

ودعا "لبدة" الجميع إلى حضور المهرجان، والاستمتاع بتذوق أجود قهوة عربية سعودية تنتجها جبال جازان من أكثر من 76 ألف شجرة، يزرعها نحو 750 مزارعًا فوق قمم جبال جازان، وتنتج نحو 500 طن سنويًّا من البن الفاخر.

وقال: إن زراعة البُن في جبال جازان زراعة عريقة متأصلة منذ القدم، وإن صدى إقامة مهرجان للبن لدى المزارعين خلق اهتمامًا كبيرًا وتنافسًا. ووعدوا بمضاعفة الجهد، وإنتاج وفير في الأعوام المقبلة.

وطالب محافظ الداير بدعم زراعة شجرة البن التي تعتمد على جهود فردية للمواطنين في بيئة جبلية وعرة؛ حتى يتحقق للمملكة الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة المهمة، وصولاً إلى مرحلة التصدير والإنتاج العالمي.