انت الان تتابع "الأرصاد" تنبِّه بهطول أمطار غزيرة على محافظات الشرقية بعد ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار غزيرة على محافظات المنطقة الشرقية. وقالت الأرصاد عبر حسابها في "تويتر" عبر رادار المنطقة الشرقية إنه يُتوقع خلال الساعة القادمة هطول أمطار غزيرة على كل من الدمام والجبيل والخُبر والظهران والأجزاء المجاورة. "الأرصاد" تنبِّه بهطول أمطار غزيرة على محافظات الشرقية بعد ساعة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-25 نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار غزيرة على محافظات المنطقة الشرقية. وقالت الأرصاد عبر حسابها في "تويتر" عبر رادار المنطقة الشرقية إنه يُتوقع خلال الساعة القادمة هطول أمطار غزيرة على كل من الدمام والجبيل والخُبر والظهران والأجزاء المجاورة. 25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440 01:58 AM اخر تعديل 25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440 02:04 AM نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار غزيرة على محافظات المنطقة الشرقية. وقالت الأرصاد عبر حسابها في "تويتر" عبر رادار المنطقة الشرقية إنه يُتوقع خلال الساعة القادمة هطول أمطار غزيرة على كل من الدمام والجبيل والخُبر والظهران والأجزاء المجاورة. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الأرصاد" تنبِّه بهطول أمطار غزيرة على محافظات الشرقية بعد ساعة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تنبِّه بهطول أمطار غزيرة على محافظات الشرقية بعد ساعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .