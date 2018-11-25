"ديربي جدة": الاتحاد لتصحيح أوضاعه.. والأهلي لاستعادة توازنه

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يستضيف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نظيره الأهلي عند الساعة الـ7:40 من مساء اليوم ضمن ختام الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يدخل المباراة وهو في ظروف سيئة، تعرَّض لها هذا الموسم، جعلته يحتل المركز السادس عشر (الأخير) في سلم الترتيب برصيد نقطتين.

ويسعى الاتحاد لتحقيق أول انتصاراته هذا الموسم الذي قد يُحدث ثورة فنية، تدفع الفريق للأفضل.

أما الأهلي فيدخل المباراة برغبة تعويض خسارته الثانية التي تعرض لها على يد القادسية قبل فترة التوقُّف الدولي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بـ19 نقطة، وسيبحث عن انتصار يجعله قريبًا من صاحبَي المركزَين الأول والثاني (الهلال والنصر).