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محمد بن مسعود - الدمام - أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين الشقيقة؛ تعكس ثقة المواطنين البحرينيين في قيادتهم وفي مؤسسات دولتهم، كما أن نتائج هذه الانتخابات ونسبة المشاركة العالية التي شهدتها تشكل رفضًا قاطعًا لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة.

مصدر مسؤول بالخارجية: نجاح الانتخابات النيابية والبلدية بمملكة البحرين يعكس ثقة المواطنين في قيادتهم ومؤسساتهم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-25 أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين الشقيقة؛ تعكس ثقة المواطنين البحرينيين في قيادتهم وفي مؤسسات دولتهم، كما أن نتائج هذه الانتخابات ونسبة المشاركة العالية التي شهدتها تشكل رفضًا قاطعًا لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة. 25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440 01:41 AM أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين الشقيقة؛ تعكس ثقة المواطنين البحرينيين في قيادتهم وفي مؤسسات دولتهم، كما أن نتائج هذه الانتخابات ونسبة المشاركة العالية التي شهدتها تشكل رفضًا قاطعًا لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة.

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المصدر : الخليج 365