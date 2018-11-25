"كفى القنفذة" تنفذ برنامجًا للتوعية بأضرار التدخين بمدارس محايل

محمد بن مسعود - الدمام - الزبيدي لـ "الخليج 365" : ٧٠٠ طالب ومعلم استفادوا من البرنامج

نفذت جمعية كفى بالقنفذة برنامج جيل بالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير الخميس الماضي ممثلة في مكتب التعليم ببحر أبو سكينة برنامجًا توعويًا وتثقيفيًا عنوانه "التوعية بأضرار التدخين والمخدرات وطرق الوقاية منها ".

وقال المشرف العام على جمعية كفى بالقنفذة محمد صالح الزبيدي لـ "الخليج 365" إن برنامج جيل قام من خلاله فريق كفى بتقديم برنامج تعريفي بأخطار التدخين والمخدرات بإدارة التعليم بمحايل عسير، وذلك في ثانوية الملك سعود وثانوية عبدالرحمن بن عوف بمكتب تعليم بحر أبو سكينة وبلغ عدد المستفيدين أكثر من ٧٠٠ طالب ومعلم.

وأوضح "الزبيدي" أن هذا البرنامج برعاية كريمة من مؤسسة آل جميح الخيرية سنويًا في توعية الآلاف من الطلاب ومساعدتهم على الإقلاع من خلال عيادة جمعية كفى الثابتة والمتنقلة.

واختتم "الزبيدي" قائلاً : أقدم شكري لمدير تعليم محايل عسير ومدير مكتب التوجيه والإرشاد بالإدارة ومدير مكتب تعليم بحر أبو سكينة على حرصهم ودعوتهم للجمعية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.