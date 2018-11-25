- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع "كفى القنفذة" تنفذ برنامجًا للتوعية بأضرار التدخين بمدارس محايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نفذت جمعية كفى بالقنفذة برنامج جيل بالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير الخميس الماضي ممثلة في مكتب التعليم ببحر أبو سكينة برنامجًا توعويًا وتثقيفيًا عنوانه "التوعية بأضرار التدخين والمخدرات وطرق الوقاية منها ".
وقال المشرف العام على جمعية كفى بالقنفذة محمد صالح الزبيدي لـ "الخليج 365" إن برنامج جيل قام من خلاله فريق كفى بتقديم برنامج تعريفي بأخطار التدخين والمخدرات بإدارة التعليم بمحايل عسير، وذلك في ثانوية الملك سعود وثانوية عبدالرحمن بن عوف بمكتب تعليم بحر أبو سكينة وبلغ عدد المستفيدين أكثر من ٧٠٠ طالب ومعلم.
وأوضح "الزبيدي" أن هذا البرنامج برعاية كريمة من مؤسسة آل جميح الخيرية سنويًا في توعية الآلاف من الطلاب ومساعدتهم على الإقلاع من خلال عيادة جمعية كفى الثابتة والمتنقلة.
واختتم "الزبيدي" قائلاً : أقدم شكري لمدير تعليم محايل عسير ومدير مكتب التوجيه والإرشاد بالإدارة ومدير مكتب تعليم بحر أبو سكينة على حرصهم ودعوتهم للجمعية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
"كفى القنفذة" تنفذ برنامجًا للتوعية بأضرار التدخين بمدارس محايلسلطان السهيمي الخليج 365 2018-11-25
نفذت جمعية كفى بالقنفذة برنامج جيل بالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير الخميس الماضي ممثلة في مكتب التعليم ببحر أبو سكينة برنامجًا توعويًا وتثقيفيًا عنوانه "التوعية بأضرار التدخين والمخدرات وطرق الوقاية منها ".
وقال المشرف العام على جمعية كفى بالقنفذة محمد صالح الزبيدي لـ "الخليج 365" إن برنامج جيل قام من خلاله فريق كفى بتقديم برنامج تعريفي بأخطار التدخين والمخدرات بإدارة التعليم بمحايل عسير، وذلك في ثانوية الملك سعود وثانوية عبدالرحمن بن عوف بمكتب تعليم بحر أبو سكينة وبلغ عدد المستفيدين أكثر من ٧٠٠ طالب ومعلم.
وأوضح "الزبيدي" أن هذا البرنامج برعاية كريمة من مؤسسة آل جميح الخيرية سنويًا في توعية الآلاف من الطلاب ومساعدتهم على الإقلاع من خلال عيادة جمعية كفى الثابتة والمتنقلة.
واختتم "الزبيدي" قائلاً : أقدم شكري لمدير تعليم محايل عسير ومدير مكتب التوجيه والإرشاد بالإدارة ومدير مكتب تعليم بحر أبو سكينة على حرصهم ودعوتهم للجمعية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
01:41 AM
الزبيدي لـ "الخليج 365" : ٧٠٠ طالب ومعلم استفادوا من البرنامج
نفذت جمعية كفى بالقنفذة برنامج جيل بالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير الخميس الماضي ممثلة في مكتب التعليم ببحر أبو سكينة برنامجًا توعويًا وتثقيفيًا عنوانه "التوعية بأضرار التدخين والمخدرات وطرق الوقاية منها ".
وقال المشرف العام على جمعية كفى بالقنفذة محمد صالح الزبيدي لـ "الخليج 365" إن برنامج جيل قام من خلاله فريق كفى بتقديم برنامج تعريفي بأخطار التدخين والمخدرات بإدارة التعليم بمحايل عسير، وذلك في ثانوية الملك سعود وثانوية عبدالرحمن بن عوف بمكتب تعليم بحر أبو سكينة وبلغ عدد المستفيدين أكثر من ٧٠٠ طالب ومعلم.
وأوضح "الزبيدي" أن هذا البرنامج برعاية كريمة من مؤسسة آل جميح الخيرية سنويًا في توعية الآلاف من الطلاب ومساعدتهم على الإقلاع من خلال عيادة جمعية كفى الثابتة والمتنقلة.
واختتم "الزبيدي" قائلاً : أقدم شكري لمدير تعليم محايل عسير ومدير مكتب التوجيه والإرشاد بالإدارة ومدير مكتب تعليم بحر أبو سكينة على حرصهم ودعوتهم للجمعية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "كفى القنفذة" تنفذ برنامجًا للتوعية بأضرار التدخين بمدارس محايل ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "كفى القنفذة" تنفذ برنامجًا للتوعية بأضرار التدخين بمدارس محايل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .