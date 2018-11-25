الموجز: الملك سلمان يزور مدن الشمال وترامب يصف المملكة بالحليف الرائع وجريمة الطائف البشعة تثير الأحزان

محمد بن مسعود - الدمام - ولي العهد يبدأ جولة عربية.. وتركي الفيصل يؤكد التفاف الأسرة حول القيادة

حفل الأسبوع الماضي بجملة من الأحداث التي وجدت صدى واسعًا في الداخل والخارج، وكانت محل اهتمام قراء ومتابعي "الخليج 365"، وكان من أبرز تلك الأحداث الزيارة التاريخية لخادم الحرمين لمدن الشمال، وتدشينه لعددٍ من المشروعات التنموية، فضلاً عن خطابه المهم في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وكذلك شهد الأسبوع في ختام بداية الجولة العربية لولي العهد، والتي بدأها بزيارة دولة الإمارات.

كما شهد الأسبوع عددًا من الأحداث الأخرى، كان أبرزها تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب لأهمية المملكة، وموثوقية العلاقات الأمريكية السعودية، ووصفها بالحليف الرائع، إضافة إلى تأكيد الأمير تركي الفيصل لالتفاف العائلة المالكة حول الملك وولي العهد.

وفي التقرير التالي ترصد "الخليج 365" أبرز ما شهده الأسبوع الماضي.

ولي العهد في الإمارات

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، وعقد ولي العهد جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وتم خلال الجلسة استعراض أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين وفرص تطويره، في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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أبو ظبي تتزين بصور ولي العهد وأعلام السعودية

تزينت معالم العاصمة الإماراتية ‫أبوظبي بصور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبأعلام ‫السعودية ترحيبًا بزيارة ‫سمو ولي العهد مساء اليوم للإمارات، كما أضاء جسر الشيخ زايد بألوان علم السعودية.

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خادم الحرمين من "الشورى": المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته عقب افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى أن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة

وأضاف: إن من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية.

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الملك يدشن مشروعات تبوك

قام خادم الحرمين بافتتاح ووضع حجر الأساس لعددٍ من المشروعات التنموية التي بلغ عددها (151) مشروعًا، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (أحد عشر مليارًا وثمانمائة مليون ريال) بتبوك، إضافة إلى مشروعات صندوق الاستثمارات العامة والخاصة بالمشروعات (نيوم والبحر الأحمر وأمالا) والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات.

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الملك يدشن المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية بمحافظة طُريف.

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الجوف تحظى بمشروعَيْ سكاكا للطاقة الشمسية ودومة الجندل لطاقة الرياح

حظيت منطقة الجوف خلال الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتدشين مشروع سكاكا لاستغلال الطاقة الشمسية في منطقة الجوف، الذي يمثل أول مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة المنبثق من مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة الذي يهدف إلى زيادة مستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء في السعودية.

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ترامب: السعودية حليف رائع

شكّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في التقارير المنشورة عن تقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك أي تقييم نهائي، وأن ما نُقل له من وكالة المخابرات خلاف ما نُشر.

ووصف لوسائل الإعلام الأمريكية خلال زيارته إلى كاليفورنيا، السعودية، بـ "الحليف الكبير"، ومن كِبار المستثمرين في الولايات المتحدة واقتصادها، قائلاً "السعوديون حقًا حليفٌ رائع".

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تركي الفيصل: الأسرة الحاكمة ملتفّة حول الملك وولي العهد

أكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، في حوار مع وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، أن الأسرة المالكة ملتفّة حول الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتثق بهما وتدعمهما.

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"ترامب": قضية "خاشقجي" لا تستاهل كل هذا الضجيج

كشف موقع "Axios" الأمريكي نقلاً عن مصدر من البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب اعترف خلال جلسة استشارية مع مساعديه أن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي أخذت أكبر من حجمها، وأثارت الرأي العام العالمي بشكل كبير، ولا تستاهل كل هذا الضجيج الإعلامي حولها.

https://sabq.org/kQrZRB



جريمة بشعة في الطائف

شهدت "الطائف" في ساعةٍ مُبكرة من صباح الأحد، واقعة مُفجعة تمثلت في إطلاق النار من قِبل مواطن على امرأتين إحداهما "زوجته" والأخرى ابنتها من زوجٍ سابق، وطفل "ابنه" داخل المنزل الكائن بأحد أحياء المحافظة، حيث تُوفي الطفل لاحقًا، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وتم نقل المُصابتين للمستشفى.

https://sabq.org/gCz68N



القبض على 3 مواطنين مع فتاة قاصر بحائل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه تم عند الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 10 ربيع الأول 1440 هـ القبض على ثلاثة مواطنين مع فتاة قاصر، تبلغ من العمر (17) عامًا، ظهرت في حالة نفسية غير سوية من خلال مقاطع فيديو، تم نشرها أثناء تعاطيهم مواد محظورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في تجاوز واضح للأنظمة.

وجرى إيقاف المقبوض عليهم، وتسليم الفتاة لمؤسسة رعاية الفتيات بحائل، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

https://sabq.org/NCtLx6



بنوك تبدأ العمل بمبادرة دعم العسكريين

بدأت بنوك في العمل بمبادرة برنامج دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، التي أطلقتها وزارة الإسكان الخميس الماضي، والقاضي بتقديم قرض حسن قدره 140 ألف ريال للمستحقين علاوة على قيمة الدعم، والبالغ 500 ألف ريال، ليصبح المجموع 640 ألف ريال، موضحة أن الدعم سيقدم كدفعة أولى من قيمة العقار.

https://sabq.org/CZL9mD



مشروع "أمالا" أول وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة

يعد مشروع "أمالا"، الذي اطلع خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على عرض مرئي له خلال استقباله فريق عمل المشروع في تبوك، أول المشروعات الواقعة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، وسيصبح أول وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية.

https://sabq.org/6BDzMX



مشروع تطوير وادي الديسة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، اليوم عن إطلاق "مشروع تطوير وادي الديسة"، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والهادف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماته السياحية من مناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة وعيون متدفقة على مدار العام لتصبح إحدى مناطق الجذب السياحي في المملكة.

https://sabq.org/SHQCk6



"الإسكان" تواصل تسليم الأراضي المجانية للمواطنين

واصلت وزارة الإسكان، ممثلة ببرنامج "سكني"، تسليم عددٍ من الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج، الذين تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، في كلٍ من "المجمعة والطائف، وصامطة، وضمد، وحفر الباطن، والمدينة المنوّرة"، إضافة إلى الدفعات السابقة التي تم الإعلان عنها في مختلف مناطق المملكة ومدنها.

https://sabq.org/QkLvMy



بدء الرصد الآلي لمخالفات استخدام الجوال وعدم ربط الحزام في هذه الطرق

بدأت القوات الخاصة لأمن الطرق منذ يوم الأحد الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان على الطرق الخارجية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

https://sabq.org/RWLzDT



هيئة الإعلام تطلق لائحتها التنفيذية

حددت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع التي نشرتها صحيفة أم القرى الرسمية ليوم الجمعة ضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة، والمتضمن تأكيد مخالفة نشر أي محتوى يمجد مجموعات ذات توجهات سياسية أو عرقية أو مالية أو أيديولوجية أو اجتماعية هدامة – ضد المملكة- أو خدمة مصالحها أو قضاياها الخاصة، إلى جانب عدم بث أي فعالية لها علاقة بالموروث الشعبي والقبائل، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

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الملك سلمان يستقبل طفلة القريات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- طفلة من القريات، كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو، يظهرها في حالة بكاء، وتطالب بزيارته -حفظه الله-.

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صورة بألف معنى لولي العهد وأحد أفراد أسرة خاشقجي

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع محمد خاشقجي، ابن أخ الصحفي جمال خاشقجي الذي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

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قطر ستغرق خلال الخمس سنوات القادمة

قطر ستغرق في غضون الخمس سنوات القادمة.. تلك هي الحقيقة الخطيرة التي تواجهها الإمارة الخليجية الصغيرة في الأعوام المقبلة؛ نتيجة تغيرات متسارعة تحدث في طبقات الأرض، وتزيد من فرص تعرضها للزلازل المدمرة، التي قد تزيلها من على الخريطة، بحسب ما أوضح رئيس مركز القرن العربي للدراسات سعد بن عمر.

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