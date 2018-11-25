الأمطار الرعدية تواصل الهطول على الرياض.. وتوقُّعات باستمرارها حتى ظُهر الأحد

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انت الان تتابع الأمطار الرعدية تواصل الهطول على الرياض.. وتوقُّعات باستمرارها حتى ظُهر الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تواصل الأمطار هطولها على "الرياض"، فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرارها من متوسطة إلى غزيرة، وتُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة، وقد تؤدي لجريان السيول، حتى الساعة الثانية عشرة من ظُهر اليوم الأحد.
وكانت الحالة المطرية قد بدأت على منطقة الرياض مغرب يوم أمس السبت، وأشارت الأرصار إلى أنها ستشمل كلاً من مدينة الرياض الدوادمي والمجمعة ورماح والزلفي والخرج وعفيف وشقراء، والأجزاء المجاورة لها.
وأظهر رادار منطقة "الرياض" استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض من متوسطة إلى غزيرة.
ولا يزال هواة "الأرصاد" يبشِّرون بالمزيد من الأمطار على معظم مناطق السعودية؛ ليستعيد السعوديون سنوات السيول والخير التي هطلت قبل 22 عامًا، وبالتحديد في عام 1418هـ، التي ما زالت عالقة في أذهان أهالي نجد؛ إذ أنبت الله بها الفياض والرياض، وغدت نجد في حينها كالعروس في ليلة زفافها.
الأمطار الرعدية تواصل الهطول على الرياض.. وتوقُّعات باستمرارها حتى ظُهر الأحدقاسم الخبراني الخليج 365 2018-11-25
تواصل الأمطار هطولها على "الرياض"، فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرارها من متوسطة إلى غزيرة، وتُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة، وقد تؤدي لجريان السيول، حتى الساعة الثانية عشرة من ظُهر اليوم الأحد.
وكانت الحالة المطرية قد بدأت على منطقة الرياض مغرب يوم أمس السبت، وأشارت الأرصار إلى أنها ستشمل كلاً من مدينة الرياض الدوادمي والمجمعة ورماح والزلفي والخرج وعفيف وشقراء، والأجزاء المجاورة لها.
وأظهر رادار منطقة "الرياض" استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض من متوسطة إلى غزيرة.
ولا يزال هواة "الأرصاد" يبشِّرون بالمزيد من الأمطار على معظم مناطق السعودية؛ ليستعيد السعوديون سنوات السيول والخير التي هطلت قبل 22 عامًا، وبالتحديد في عام 1418هـ، التي ما زالت عالقة في أذهان أهالي نجد؛ إذ أنبت الله بها الفياض والرياض، وغدت نجد في حينها كالعروس في ليلة زفافها.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
01:17 AM
تُصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة.. وقد تؤدي لجريان السيول
تواصل الأمطار هطولها على "الرياض"، فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرارها من متوسطة إلى غزيرة، وتُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة، وقد تؤدي لجريان السيول، حتى الساعة الثانية عشرة من ظُهر اليوم الأحد.
وكانت الحالة المطرية قد بدأت على منطقة الرياض مغرب يوم أمس السبت، وأشارت الأرصار إلى أنها ستشمل كلاً من مدينة الرياض الدوادمي والمجمعة ورماح والزلفي والخرج وعفيف وشقراء، والأجزاء المجاورة لها.
وأظهر رادار منطقة "الرياض" استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض من متوسطة إلى غزيرة.
ولا يزال هواة "الأرصاد" يبشِّرون بالمزيد من الأمطار على معظم مناطق السعودية؛ ليستعيد السعوديون سنوات السيول والخير التي هطلت قبل 22 عامًا، وبالتحديد في عام 1418هـ، التي ما زالت عالقة في أذهان أهالي نجد؛ إذ أنبت الله بها الفياض والرياض، وغدت نجد في حينها كالعروس في ليلة زفافها.
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المصدر : الخليج 365
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