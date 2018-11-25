جبل دكا الطائف يكتسي حلة بيضاء بفعل حبات البرد

محمد بن مسعود - الدمام - يعد أعلى جبال الطائف بارتفاع 2500م فوق سطح البحر

جبل دكا جزءٌ من جبال الحجاز ويقع على بعد 20 كيلو مترًا جنوب غرب الطائف، ويبلغ ارتفاعه 2500 متر فوق سطح البحر، كأعلى جبل في محافظة الطائف.

ويتميز بكثافة أشجار العرعر والأزهار الربيعية كما يتميز باعتدال الجو في الصيف وانخفاض درجات الحرارة تحت الصفر في الشتاء.

المصور وليد الطلحي، التقط صورًا جوية للجبل وهو يكتسي البياض، بفعل حبات البرد التي جعلت منه لوحة جمالية التي تناغمت مع لون الأشجار ومدرجاتها الزراعية.