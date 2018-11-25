أيام باردة على السعودية.. وتوقعات بانخفاض الحرارة إلى 7 درجات وتجدُّد الهطولات

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بدأت جبهة هوائية باردة بعبور شمال وشرق السعودية؛ ويُتوقع أن يصاحبها تشكُّل للسُّحب الركامية المتوسطة إلى القوية في تلك المناطق، بما فيها مدينة الرياض والمنطقة الشرقية وأجزاء من القصيم. هذا ما كشفت عنه خرائط طقس العرب موضحة أن درجات الحرارة ستهبط في بعض المناطق لسبع درجات مئوية.
وبيَّنت أن تأثُّر السعودية بحالة عدم الاستقرار الجوي سيستمر خلال اليومين المقبلين، على أن تنحسر مع يوم الاثنين من مختلف المناطق، يرافقها هطول زخات رعدية على مناطق أبها والباحة وجازان.
وكشفت أن نهاية الأسبوع الحالي ستتجدد الهطولات المطرية، بينما ستسجل مختلف مناطق السعودية أجواء باردة. مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير على الخليج العربي، وبالتحديد على السعودية، خلال الأيام القادمة؛ لتسجل سبع درجات مئوية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر في شمال وشرق السعودية.
من جهته، توقَّع خبير الطقس زياد الجهني استمرار الحالة المطرية على مناطق السعودية موضحًا أن ظاهرة النينيو لا تزال في تصاعد إيجابي، ومشيرًا إلى أن موسم الأمطار بقي عليه قرابة 6 أشهر.
ولفت "الجهني" إلى أن أفضل فرص الأمطار أمس السبت حتى صباح اليوم الأحد على الشرقية عمومًا من شمالها حتى الجنوب، والرياض عمومًا، والغزارة في شمالها، وحفر الباطن كذلك، والكويت وما بينهما، ومكة خاصة سواحلها الجنوبية من الشعيبة حتى القنفذة، وما وقع في شرقها القريب.
أيام باردة على السعودية.. وتوقعات بانخفاض الحرارة إلى 7 درجات وتجدُّد الهطولاتقاسم الخبراني الخليج 365 2018-11-25
بدأت جبهة هوائية باردة بعبور شمال وشرق السعودية؛ ويُتوقع أن يصاحبها تشكُّل للسُّحب الركامية المتوسطة إلى القوية في تلك المناطق، بما فيها مدينة الرياض والمنطقة الشرقية وأجزاء من القصيم. هذا ما كشفت عنه خرائط طقس العرب موضحة أن درجات الحرارة ستهبط في بعض المناطق لسبع درجات مئوية.
وبيَّنت أن تأثُّر السعودية بحالة عدم الاستقرار الجوي سيستمر خلال اليومين المقبلين، على أن تنحسر مع يوم الاثنين من مختلف المناطق، يرافقها هطول زخات رعدية على مناطق أبها والباحة وجازان.
وكشفت أن نهاية الأسبوع الحالي ستتجدد الهطولات المطرية، بينما ستسجل مختلف مناطق السعودية أجواء باردة. مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير على الخليج العربي، وبالتحديد على السعودية، خلال الأيام القادمة؛ لتسجل سبع درجات مئوية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر في شمال وشرق السعودية.
من جهته، توقَّع خبير الطقس زياد الجهني استمرار الحالة المطرية على مناطق السعودية موضحًا أن ظاهرة النينيو لا تزال في تصاعد إيجابي، ومشيرًا إلى أن موسم الأمطار بقي عليه قرابة 6 أشهر.
ولفت "الجهني" إلى أن أفضل فرص الأمطار أمس السبت حتى صباح اليوم الأحد على الشرقية عمومًا من شمالها حتى الجنوب، والرياض عمومًا، والغزارة في شمالها، وحفر الباطن كذلك، والكويت وما بينهما، ومكة خاصة سواحلها الجنوبية من الشعيبة حتى القنفذة، وما وقع في شرقها القريب.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
01:13 AM
يصاحبها تشكُّل للسُّحب الركامية في مناطق عدة بما فيها الرياض والشرقية والقصيم
بدأت جبهة هوائية باردة بعبور شمال وشرق السعودية؛ ويُتوقع أن يصاحبها تشكُّل للسُّحب الركامية المتوسطة إلى القوية في تلك المناطق، بما فيها مدينة الرياض والمنطقة الشرقية وأجزاء من القصيم. هذا ما كشفت عنه خرائط طقس العرب موضحة أن درجات الحرارة ستهبط في بعض المناطق لسبع درجات مئوية.
وبيَّنت أن تأثُّر السعودية بحالة عدم الاستقرار الجوي سيستمر خلال اليومين المقبلين، على أن تنحسر مع يوم الاثنين من مختلف المناطق، يرافقها هطول زخات رعدية على مناطق أبها والباحة وجازان.
وكشفت أن نهاية الأسبوع الحالي ستتجدد الهطولات المطرية، بينما ستسجل مختلف مناطق السعودية أجواء باردة. مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير على الخليج العربي، وبالتحديد على السعودية، خلال الأيام القادمة؛ لتسجل سبع درجات مئوية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر في شمال وشرق السعودية.
من جهته، توقَّع خبير الطقس زياد الجهني استمرار الحالة المطرية على مناطق السعودية موضحًا أن ظاهرة النينيو لا تزال في تصاعد إيجابي، ومشيرًا إلى أن موسم الأمطار بقي عليه قرابة 6 أشهر.
ولفت "الجهني" إلى أن أفضل فرص الأمطار أمس السبت حتى صباح اليوم الأحد على الشرقية عمومًا من شمالها حتى الجنوب، والرياض عمومًا، والغزارة في شمالها، وحفر الباطن كذلك، والكويت وما بينهما، ومكة خاصة سواحلها الجنوبية من الشعيبة حتى القنفذة، وما وقع في شرقها القريب.
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المصدر : الخليج 365
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