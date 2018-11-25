السعودية اليوم / أطفال فلسطينيون لاجئون في لبنان يوقعون على ميثاق حقوق الطفل

عام / أطفال فلسطينيون لاجئون في لبنان يوقعون على ميثاق حقوق الطفل
بيروت 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
شارك نحو 300 طفل من الفلسطينيين اللاجئين إلى لبنان اليوم في حملة توقيع على ميثاق حقوق الطفل بمناسبة يوم الطفل العالمي.
وأطلقت هذه الحملة بتمويل من اليونيسف، في مخيّمات عين الحلوة والميّة وميّة والبرج الشمالي جنوب لبنان للتوقيع على ميثاق حماية الطفولة من الاعتداءات التي تتعرض له .
وقدّم الاطفال العديد من الرسومات خلال افتتاح الحملة في مدينة صيدا ، ووجهوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة وقادة دول العالم رسائل تعكس الواقع والظروف التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون داخل مخيّماتهم.
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