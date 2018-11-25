السعودية اليوم/ أمانة منطقة جازان تستقبل زوار الشتاء بـ 100 ألف وردة

جيزان 16 ربيع الأول 1440هـ الموافق 24 نوفمبر 2018م واساستنفرت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها جهودها لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري ، من خلال تنفيذ خطط معتمدة لذلك، وسط توجيه واهتمام ومتابعة من أمين المنطقة نايف بن سعيدان.وشملت الأعمال المنفذة صيانة ورفع مستوى مناهل الشوارع الرئيسية بمدينة جازان، وصيانة وإعادة دهان الخطوط الأرضية، والمطبات الصناعية، ومسارات المشاة، ومعالجة الحفريات، وتنفيذ الحملات الرقابية، ومواصلة أعمال النظافة، ورفع المخلفات، التي تهدف إلى المحافظة على المظهر الحضاري.وكثفت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة منطقة جازان جهودها لإبراز مدينة جازان في شكل مميز ، وذلك بتزيينها بالورود والزهور استعداداً لفصل الشتاء، وتحسين وتجميل الحدائق والميادين، والجزر الوسطية في طرق المدينة، حيث قامت بغرس 100 ألف وردة، و2000 شجرة مزهرة .وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان ، أن الأمانة تشهد حراكاً كبيراً للرقي بمنطقة جازان وتنميتها ، لمواكبة رؤية المملكة 2030 ، في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، وبتوجيه ومتابعة مستمره من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، لكل ما فيه خدمة المنطقة وأهلها وزوارها والمقيمين بها ، حيث يؤكدون في كل موقف على أهمية ازدهارها، وتنفيذ جميع الخدمات، والارتقاء بجودتها، وتحسين المشهد الحضاري بها.وأبان أن الأعمال التطويرية مستمرة، حيث يتم حالياً تجميل وتحسين الطرق والميادين، وغرس الزهور والشتلات، استعداداً لاستقبال موسم الشتاء بالمنطقة الذي يشهد إقبالا كبيرا من الزوار والمواطنين.//انتهى//00:23ت م0138