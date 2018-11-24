بالصور .. الأمطار تغمر الشعاب والرياض بسدير وتبشِّر بربيع لا يُنسى

- 1/20
- 2/20
- 3/20
- 4/20
- 5/20
- 6/20
- 7/20
- 8/20
- 9/20
- 10/20
- 11/20
- 12/20
- 13/20
- 14/20
- 15/20
- 16/20
- 17/20
- 18/20
- 19/20
- 20/20
انت الان تتابع بالصور .. الأمطار تغمر الشعاب والرياض بسدير وتبشِّر بربيع لا يُنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عبدالله النحيط
لم تكن إجازة نهاية ذلك الأسبوع كغيرها من الإجازات؛ إذ غمرت مياه الأمطار شعاب وضواحي ورياض منطقة سدير عامة، ومحافظة المجمعة وحرمة وضواحيها، حتى سالت الشعاب التي كانت راكدة لسنوات تنتظر وابلاً من غيث الرحمن الذي يجريها بأمره سبحانه.
ولا يزال هواة "الأرصاد" يبشرون بالمزيد من الأمطار على معظم مناطق السعودية؛ ليستعيد السعوديون سنوات السيول والخير التي هطلت قبل 22 عامًا، وبالتحديد في عام 1418هـ، التي ما زالت عالقة في أذهان أهالي نجد؛ إذ أنبت الله بها الفياض والرياض، وغدت نجد في حينها كالعروس في ليلة زفافها.
عدسة "الخليج 365" تجولت في ضواحي محافظة المجمعة وحرمة، ورصدت المناظر الخلابة في مناطق عدة، مثل روضة "المزيرعة"، وشعيب "حطابه"، ومدرج "وشي".. وغيرها من الأودية التي تصب في سدود سدير عامة.
بالصور .. الأمطار تغمر الشعاب والرياض بسدير وتبشِّر بربيع لا يُنسىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-24
عبدالله النحيط
لم تكن إجازة نهاية ذلك الأسبوع كغيرها من الإجازات؛ إذ غمرت مياه الأمطار شعاب وضواحي ورياض منطقة سدير عامة، ومحافظة المجمعة وحرمة وضواحيها، حتى سالت الشعاب التي كانت راكدة لسنوات تنتظر وابلاً من غيث الرحمن الذي يجريها بأمره سبحانه.
ولا يزال هواة "الأرصاد" يبشرون بالمزيد من الأمطار على معظم مناطق السعودية؛ ليستعيد السعوديون سنوات السيول والخير التي هطلت قبل 22 عامًا، وبالتحديد في عام 1418هـ، التي ما زالت عالقة في أذهان أهالي نجد؛ إذ أنبت الله بها الفياض والرياض، وغدت نجد في حينها كالعروس في ليلة زفافها.
عدسة "الخليج 365" تجولت في ضواحي محافظة المجمعة وحرمة، ورصدت المناظر الخلابة في مناطق عدة، مثل روضة "المزيرعة"، وشعيب "حطابه"، ومدرج "وشي".. وغيرها من الأودية التي تصب في سدود سدير عامة.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
11:59 PM
عدسة "الخليج 365" تجولت في ضواحي المجمعة وحرمة ورصدت المناظر الخلابة
عبدالله النحيط
لم تكن إجازة نهاية ذلك الأسبوع كغيرها من الإجازات؛ إذ غمرت مياه الأمطار شعاب وضواحي ورياض منطقة سدير عامة، ومحافظة المجمعة وحرمة وضواحيها، حتى سالت الشعاب التي كانت راكدة لسنوات تنتظر وابلاً من غيث الرحمن الذي يجريها بأمره سبحانه.
ولا يزال هواة "الأرصاد" يبشرون بالمزيد من الأمطار على معظم مناطق السعودية؛ ليستعيد السعوديون سنوات السيول والخير التي هطلت قبل 22 عامًا، وبالتحديد في عام 1418هـ، التي ما زالت عالقة في أذهان أهالي نجد؛ إذ أنبت الله بها الفياض والرياض، وغدت نجد في حينها كالعروس في ليلة زفافها.
عدسة "الخليج 365" تجولت في ضواحي محافظة المجمعة وحرمة، ورصدت المناظر الخلابة في مناطق عدة، مثل روضة "المزيرعة"، وشعيب "حطابه"، ومدرج "وشي".. وغيرها من الأودية التي تصب في سدود سدير عامة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بالصور .. الأمطار تغمر الشعاب والرياض بسدير وتبشِّر بربيع لا يُنسى ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. الأمطار تغمر الشعاب والرياض بسدير وتبشِّر بربيع لا يُنسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.