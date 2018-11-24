بالصور .. الأمطار تغمر الشعاب والرياض بسدير وتبشِّر بربيع لا يُنسى

محمد بن مسعود - الدمام - عدسة "الخليج 365" تجولت في ضواحي المجمعة وحرمة ورصدت المناظر الخلابة

عبدالله النحيط

لم تكن إجازة نهاية ذلك الأسبوع كغيرها من الإجازات؛ إذ غمرت مياه الأمطار شعاب وضواحي ورياض منطقة سدير عامة، ومحافظة المجمعة وحرمة وضواحيها، حتى سالت الشعاب التي كانت راكدة لسنوات تنتظر وابلاً من غيث الرحمن الذي يجريها بأمره سبحانه.

ولا يزال هواة "الأرصاد" يبشرون بالمزيد من الأمطار على معظم مناطق السعودية؛ ليستعيد السعوديون سنوات السيول والخير التي هطلت قبل 22 عامًا، وبالتحديد في عام 1418هـ، التي ما زالت عالقة في أذهان أهالي نجد؛ إذ أنبت الله بها الفياض والرياض، وغدت نجد في حينها كالعروس في ليلة زفافها.

عدسة "الخليج 365" تجولت في ضواحي محافظة المجمعة وحرمة، ورصدت المناظر الخلابة في مناطق عدة، مثل روضة "المزيرعة"، وشعيب "حطابه"، ومدرج "وشي".. وغيرها من الأودية التي تصب في سدود سدير عامة.