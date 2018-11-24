أمانة الجوف: إزالة نجيل الجزيرة الوسطية بقارا لوجود مشروع تأهيل لها

محمد بن مسعود - الدمام - أهابت بالجميع التثبت قبل نشر أي معلومات مغلوطة

كشفت أمانة منطقة الجوف، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن إزالة "النجيل" من الجزيرة الوسطية على طريق الملك خالد "قارا"، فإن أمانة منطقة الجوف توضح للجميع، أن الإزالة تمت بناء على وجود مشروع إزالة الجزيرة الوسطية وتأهيلها، علمًا بأن الأمانة قامت بزراعته بعد الإزالة بمحيط مجسم الدلة.

وأهابت أمانة منطقة الجوف بالجميع التثبت قبل نشر أي معلومات مغلوطة، كما أن أمانة منطقة الجوف تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة أي وسيلة تواصل إعلامية والتي نشرت الفيديو دون تثبت.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعًا مصورًا لأحد المواطنين يرصد فيه إزالة أمانة الجوف للنجيل على طريق قارا، مشيرًا إلى أن النجيل أزيل بعد زيارة الملك للمنطقة، الأمر الذي نفته أمانة الجوف اليوم في بيان لها مؤكدة أنها ستلاحق كل من نشر الفيديو دون تثبت.