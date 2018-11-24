شاهد .. كيف أنقذ أحد أفراد حرس الحدود أسرة سعودية من السيل في "كليبية الليث"

محمد بن مسعود - الدمام - أنقذ أحد أفراد حرس الحدود بالليث أسرة سعودية من السيول التي دهمت حي الكليبية بالليث مساء أمس.

وتُبيِّن التفاصيل أنه أثناء مرور إحدى دوريات حرس الحدود من الطريق الدولي القريب من محافظة الليث (شمال المحافظة) عثرت على عائلة مكونة من مواطن وزوجته، إضافة لرجل طاعن في السن، يستقلون سيارة من نوع "هايلكس"، ويوجد الرجل وزوجته فوق سقف السيارة، بينما تمكن الرجل المسن من الصعود للصندوق.

واقتحم أحد رجال حرس الحدود - وهو الرقيب أبو طالب البركاتي – السيل، ووصل للسيارة، وأنقذهم واحدًا تلو الآخر، فيما ساعده عدد من المواطنين بعد وصوله لحافة السيل، قبل أن يتم نقلهم إلى مكان آمن.