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محمد بن مسعود - الدمام - اهتمت صحيفة أبولا البرتغالية بأول نتيجة سلبية يحققها المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مع الهلال في مسابقة الدوري، وذلك بعد تعادل فريقه مساء اليوم أمام الفيصلي في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وأوقف الفيصلي سلسلة انتصارات الهلال بعد أن فرض عليه التعادل 1-1 بهدف في الدقيقة الأخيرة، سجله حسين القحطاني في مرمى فريقه السابق اليوم السبت؛ ليصبح الفارق ثلاث نقاط بين الهلال المتصدر ومطارده النصر قبل مباراة قمة بينهما في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وقالت الصحيفة إن المدرب خيسوس لم يحقق أي نتيجة سلبية في مسابقة الدوري، وكان يحقق الانتصار تلو الآخر قبل أن ينجح الفيصلي مساء اليوم في كسر هذا الرقم الإيجابي.
الجدير بالذكر أن خيسوس لم يحقق سوى نتيجتين سلبيتين فقط منذ بداية مسيرته مع الهلال، كانت الأولى أمام الزمالك المصري؛ إذ خسر من الفريق المصري بهدفين لهدف؛ وبالتالي بطولة السوبر المصري – السعودي. والنتيجة الأخرى كانت اليوم أمام الفيصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
أبولا البرتغالية: سِجل "خيسوس" الذهبي في الدوري يتحطم على صخرة "الفيصلي"محمد السيّد الخليج 365 2018-11-24
اهتمت صحيفة أبولا البرتغالية بأول نتيجة سلبية يحققها المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مع الهلال في مسابقة الدوري، وذلك بعد تعادل فريقه مساء اليوم أمام الفيصلي في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وأوقف الفيصلي سلسلة انتصارات الهلال بعد أن فرض عليه التعادل 1-1 بهدف في الدقيقة الأخيرة، سجله حسين القحطاني في مرمى فريقه السابق اليوم السبت؛ ليصبح الفارق ثلاث نقاط بين الهلال المتصدر ومطارده النصر قبل مباراة قمة بينهما في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وقالت الصحيفة إن المدرب خيسوس لم يحقق أي نتيجة سلبية في مسابقة الدوري، وكان يحقق الانتصار تلو الآخر قبل أن ينجح الفيصلي مساء اليوم في كسر هذا الرقم الإيجابي.
الجدير بالذكر أن خيسوس لم يحقق سوى نتيجتين سلبيتين فقط منذ بداية مسيرته مع الهلال، كانت الأولى أمام الزمالك المصري؛ إذ خسر من الفريق المصري بهدفين لهدف؛ وبالتالي بطولة السوبر المصري – السعودي. والنتيجة الأخرى كانت اليوم أمام الفيصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
11:35 PM
اهتمت صحيفة أبولا البرتغالية بأول نتيجة سلبية يحققها المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مع الهلال في مسابقة الدوري، وذلك بعد تعادل فريقه مساء اليوم أمام الفيصلي في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وأوقف الفيصلي سلسلة انتصارات الهلال بعد أن فرض عليه التعادل 1-1 بهدف في الدقيقة الأخيرة، سجله حسين القحطاني في مرمى فريقه السابق اليوم السبت؛ ليصبح الفارق ثلاث نقاط بين الهلال المتصدر ومطارده النصر قبل مباراة قمة بينهما في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وقالت الصحيفة إن المدرب خيسوس لم يحقق أي نتيجة سلبية في مسابقة الدوري، وكان يحقق الانتصار تلو الآخر قبل أن ينجح الفيصلي مساء اليوم في كسر هذا الرقم الإيجابي.
الجدير بالذكر أن خيسوس لم يحقق سوى نتيجتين سلبيتين فقط منذ بداية مسيرته مع الهلال، كانت الأولى أمام الزمالك المصري؛ إذ خسر من الفريق المصري بهدفين لهدف؛ وبالتالي بطولة السوبر المصري – السعودي. والنتيجة الأخرى كانت اليوم أمام الفيصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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المصدر : الخليج 365
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