بعد أحداث شغب وتهشيم حافلة "بوكا".. تأجيل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" تأجيل إقامة مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس لمدة ساعة عن موعدها المقرر سابقًا؛ إذ ستقام عند الساعة الـ12 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.

ويأتي التأجيل عقب تعرُّض حافلة بوكا جونيورز للاعتداء من قِبل بعض مشجعي ريفربليت، وإصابة عدد من اللاعبين. وقد رفض رئيس نادي بوكاجونيورز خوض مباراة إياب النهائي بعد الاعتداء على الحافلة.

ونقلت شبكة إي إس بي إن الأمريكية أن ثلاثي بوكا جونيورز (رودلفو أونوفريو وأليخاندرو دومينيجيز ودانييل أنجيليسي) يتشاورون حاليًا لتحديد مدى إمكانية خوض فريقهم اللقاء بعد اعتداء جماهير ريفر بليت على حافلة الفريق بمجرد دخولها محيط ملعب "مونومينتال".

وأضافت الشبكة بأن الثلاثي كارلوس تيفيز ورامون أبيلا وكريستيان إسبينوزا أكثر المتضررين من أحداث الشغب بإصابات بالغة، بينما تعرض ليوناردو خارا لجرح قطعي في الوجه، وزميله أوجستين ألميندرا لجرح آخر في عضلة الساق.

وصرح كريستيان جريبو، الأمين العام لنادي بوكا جونيورز، قائلاً: "هناك لاعبون بالفريق لا يمكنهم خوض اللقاء".

من جانبه، أضاف سيزار مارتوتشي، السكرتير العام للنادي، بأن حافلة الفريق دخلت إلى الملعب بصعوبة بالغة بعد لجوء قوات الأمن لتفريق جماهير ريفر بليت بالغاز الخانق والمسيل للدموع.