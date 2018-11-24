السعودية اليوم / الجيش اليمني يعلن استكمال تحرير مديرية الظاهر في صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين



عدن 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس

أعلن الجيش اليمني، استكمال تحرير مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، معقل الإنقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش استكملت تحرير سوق ومدينة الملاحيظ ومثلث مران ومبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن في إطار عملية عسكرية واسعة وتواصل التقدم نحو مديرية حيدان وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات.

وأضاف المصدر، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن الجيش وفي إطار عمليته العسكرية لاستكمال تحرير المديرية فرض سيطرته على عقبة تراني وخلفها مصنع الكسارة في الجهة الشرقية لمديرية الملاحيظ.

وتمكن الجيش اليمني، في الجهة الشمالية للجبهة من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية ومنها تبتي القيادة والوصاغي وغيرها من المواقع التي كانت تمثل أهم تحصينات مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد المصدر أن المعارك مستمرة حتى عقبة مران حيث يستعد الجيش اليمني لدخول مديريه حيدان لاستعادتها من الانقلابيين الحوثيين.

// انتهى //

23:58ت م

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عدن 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأعلن الجيش اليمني، استكمال تحرير مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، معقل الإنقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش استكملت تحرير سوق ومدينة الملاحيظ ومثلث مران ومبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن في إطار عملية عسكرية واسعة وتواصل التقدم نحو مديرية حيدان وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات.وأضاف المصدر، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن الجيش وفي إطار عمليته العسكرية لاستكمال تحرير المديرية فرض سيطرته على عقبة تراني وخلفها مصنع الكسارة في الجهة الشرقية لمديرية الملاحيظ.وتمكن الجيش اليمني، في الجهة الشمالية للجبهة من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية ومنها تبتي القيادة والوصاغي وغيرها من المواقع التي كانت تمثل أهم تحصينات مليشيات الحوثي الانقلابية.وأكد المصدر أن المعارك مستمرة حتى عقبة مران حيث يستعد الجيش اليمني لدخول مديريه حيدان لاستعادتها من الانقلابيين الحوثيين.// انتهى //23:58ت م0136

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