- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع رؤساء الأندية السعودية بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
ورفع الملحق الثقافي بالولايات المتحدة نائب رئيس مجلس الأندية الطلابية الدكتور محمد العيسى في كلمة له خلال الاجتماع التهنئة للقيادة الرشيدة ولسمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية على ما حققته الأندية الطلابية خلال العام 2018، إذ بلغت عدد الأنشطة الثقافية والاجتماعية للأندية الطلابية نحو 1500 نشاط، شارك فيها المبتعثون السعوديون تحت مظلة 300 نادي طلابي.
وأكد الدكتور العيسى أن اجتماع رؤساء الأندية الطلابية الـ41 يعزز التواصل ما بين الملحقية الثقافية وأبنائها الطلبة ويسلط الضوء على المشكلات التي تواجههم في شؤونهم أثناء فترة الدراسة.
وأوضح أن المبتعثين أسهموا في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة في أكثر من 50 ولاية، وأظهروا الأصالة السعودية والتقاليد الاجتماعية الحسنة في تعاملهم، مشيراً إلى أن جهود الأندية الطلابية في العمل التطوعي كان لها جميل الأثر على المجتمع الأمريكي.
شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع رؤساء الأندية السعودية بأمريكا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .