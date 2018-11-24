شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع رؤساء الأندية السعودية بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس، حفل اجتماع رؤساء الأندية الطلابية الـ41 الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة الأندية الطلابية السعودية في الولايات المتحدة ويهتم بمناقشة أمور الابتعاث، والتطوير الثقافي والاجتماعي للأندية الطلابية، ويعقد خلال الفترة من 23 وحتى 25 نوفمبر الجاري.

ورفع الملحق الثقافي بالولايات المتحدة نائب رئيس مجلس الأندية الطلابية الدكتور محمد العيسى في كلمة له خلال الاجتماع التهنئة للقيادة الرشيدة ولسمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية على ما حققته الأندية الطلابية خلال العام 2018، إذ بلغت عدد الأنشطة الثقافية والاجتماعية للأندية الطلابية نحو 1500 نشاط، شارك فيها المبتعثون السعوديون تحت مظلة 300 نادي طلابي.

وأكد الدكتور العيسى أن اجتماع رؤساء الأندية الطلابية الـ41 يعزز التواصل ما بين الملحقية الثقافية وأبنائها الطلبة ويسلط الضوء على المشكلات التي تواجههم في شؤونهم أثناء فترة الدراسة.

وأوضح أن المبتعثين أسهموا في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة في أكثر من 50 ولاية، وأظهروا الأصالة السعودية والتقاليد الاجتماعية الحسنة في تعاملهم، مشيراً إلى أن جهود الأندية الطلابية في العمل التطوعي كان لها جميل الأثر على المجتمع الأمريكي.