شكرا لقرائتكم جدل واسع حول صفات الشخص المثالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حالة من الجدل شهدها موقع تويتر حول وسم صفات الشخص المثالي؛ ففي الوقت الذي استقطع فيه البعض من وقتهم لبيان سمات الشخص المثالي، قطع فريق آخر الطريق عليهم بالتأكيد أنه لا توجد مثالية ولا يوجد شخص مثالي؛ فكلنا بشر لدينا نواقص وعيوب.

وتصدر الوسم الترند السعودي خلال ساعات وشهد مشاركات كثيفة حيث قالت “معلمة مغتربة”: إن الشخص المثالي هو الذي كلما ازداد وعيًا ونضجًا كلما ارتقى تفكيره وتجاهل إساءة الآخرين له؛ لأنه يرى أنها تعكس مستواهم وأسلوبهم في التفكير!!

في حين قال أبو فهد: إن الشخص المثالي الذي بداخله ألف قصة موجعة ولا يُظهر إلا الابتسامة على وجهه، هذا الشخص من أكثر الناس مثالية فهو قوي بما فيه الكفاية، وهذا من تحتاجه في هذا الزمن.

وعلى الجانب الآخر قال الدكتور خالد النمر: لا يوجد شخص مثالي… فالنقص ملازمٌ لبني آدم والكمال لله وحده، أما فيصل الرشيدي فقال: أصبحنا لا نعرف أين يختبئ السيئون!! فالجميع يتحدث بمثالية!!

فواز اللعبون قام بالتمييز بين الشخص المثالي والشخص الذي يدعي المثالية فقال: الشخص المثالي لا يتدخل فيما لا يعنيه. إن لم ينفعك لم يضرك. يتقبله أسوياء الناس. حسن الصيت. قليل التناقضات. متواضع.

أما صفات مدعي المثالية فهي: يتدخل فيما لا يعنيه. إن لم يضرك لم ينفعك. يتحاشاه أسوياء الناس. عليه علامات استفهام. كثير التناقضات. مُتعالٍ.

بدورها قالت ريما بنت ماجد: المثالية للأنثى ليست بإظهار المفاتن لأعين الرجال!! بل هي حياءٌ، ومن تزينت بالحياء، تستحق أن يقال عنها مثالية.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.