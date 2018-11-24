شكرا لقرائتكم بدء تسكين المتضررين وتقديم الإعاشة لمتضرري سيول الليث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بمتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه عبدالله بن بندر، باشرت لجنة حصر أضرار الأمطار في محافظة الليث تسكين المتضررين وتقديم الإعاشة لهم.

ودعت اللجنة المتضررين لمراجعة مقرها في المحافظة للاستفادة من خدماتها.

وكانت محافظة الليث قد شهدت أمطارًا غزيرة أدت إلى جريان السيول وحدوث احتجازات وغرق سيارات وتضرر ممتلكات، فيما شارك طيران الأمن في عملية الإنقاذ.

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