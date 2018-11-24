شكرا لقرائتكم صور.. اختناق امرأة وإخلاء 8 أشخاص في حريق فيلا بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصيبت امرأة باختناق، فيما تم إخلاء 8 أشخاص بعدما نشب حريق في فيلا بمدينة جدة اليوم.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: باشر مدني جدة حريقًا في غرفة بالدور الأول من فيلا، وتم إخلاء ثمانية أشخاص للسطح وإخماد الحريق، ونتج عن الحالة اختناق بسيط لامرأة، وتم علاجها في الموقع من قبل الهلال الأحمر.

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