شكرا لقرائتكم عون : نريد أن نعرف من هي أم لبنان حتى نعطيها لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن إحباطه من حالة الانقسام التي تشهدها لبنان والتي تحول دون تشكيل الحكومة.

وقال عون: إن كل جماعة في لبنان تدعى أنها تعمل لصالح البلاد، لكن في الحقيقة لبنان هي الخاسر الأكبر.

عون الذي التقى وفودًا رياضية اليوم أوضح أن أزمة تشكيل الحكومة صارت كبيرة، مستشهدًا بموقف لـ سليمان الحكيم.

وأضاف الرئيس عون: “نجتاز اليوم أزمة تأليف الحكومة التي لم تعد أزمة صغيرة؛ لأنها كبرت. وهي أزمة يحضرني فيها حكم سليمان الحكيم يوم أتت إليه امرأتان مع طفل وكل منهما تدّعي أنّها أمه. وبعد جهد جهيد، قال إنه سيحكم بالعدل بينهما بأن يتم تقطيع الطفل إلى قطعتين لكل واحدة قطعة. فصرخت إحداهن: لا تقتله بل أعطه كلّه إلى الأخرى، فعرف سليمان عندها من هي الأم الحقيقية. ونحن اليوم نريد أن نعرف من هي أم لبنان لكي نعطيها لبنان. وسأكتفي بهذه الكلمة الموجزة”. بحسب وكالة الأنباء الوطنية الرسمية.

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