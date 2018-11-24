الان تتابع شاهد .. اختناق سيدة و إخلاء 8 أشخاص إثر حريق بإحدى الفيلات في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات باشر مدني جدة حريقاً في غرفة بالدور الأول من فيلا تم إخلاء ثمانية أشخاص للسطح وإخماد الحريق، ونتج عن الحالة اختناق بسيط لإمرأة وتم علاجها في الموقع من قبل الهلال الأحمر.

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