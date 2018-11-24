شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حصر أضرار الأمطار في محافظة الليث تباشر تسكين المتضررين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة) باشرت لجنة حصر أضرار الأمطار في محافظة الليث تسكين المتضررين وتقديم الإعاشة لهم، وذلك بمتابعة من بمتابعة أمير مكة خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر. باشرت لجنة حصر أضرار الأمطار في محافظة الليث تسكين المتضررين وتقديم الإعاشة لهم، وذلك بمتابعة من بمتابعة أمير مكة خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر. ودعت اللجنة المتضررين مراجعة مقرها في المحافظة للاستفادة من خدماتها.



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