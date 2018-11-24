شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: اختناق امرأة وإخلاء 8 أشخاص في حريق فيلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) باشر الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في غرفة بالدور الأول من فيلا وتم إخلاء ثمانية أشخاص للسطح وإخماد الحريق باشر الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في غرفة بالدور الأول من فيلا وتم إخلاء ثمانية أشخاص للسطح وإخماد الحريق وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه في تويتر اليوم (السبت) أنه نتج الحريق عن حالة اختناق بسيط لإمرأة وتم علاجها في الموقع من قبل الهلال الأحمر.



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