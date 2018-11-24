شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير عسير: لا يوجد في سياسة المملكة مسؤول يغلق باب مكتبه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أكد نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أن فكرة المملكة في جوهر تأسيسها «أننا خدّام للمواطنين».

جاء ذلك خلال لقائه الفنانين والفنانات التشكيليين بمنطقة عسير ورفقاء السفر، والذي نظمته أمانة عسير بحضور الأمين الدكتور وليد الحميدي وعدد من منسوبي الأمانة.

وقال الأمير تركي بن طلال: «إذا كان قائدنا اسمه خادم الحرمين الشريفين، فنحن نخدم خادم الحرمين الشريفين».

وأضاف: «في سياسة المملكة، لا يوجد شي إسمه مسؤول يغلق باب مكتبه، وله ذلك فقط في مؤسسته الخاصة إذا فتح له سجل تجاري، ولكن طالما أنه يعمل في العمل العام فهو خادم، وليس خادم بل خدّام».