شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ "الخليج 365": تعليق الدراسة في المدارس المتضررة في الليث والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) @florist600علمت "الخليج 365" من مصادرها، أن إدارة التعليم بمحافظة الليث علقت الدراسة احترازيا غدا (الأحد) في عدد من المدارس المتضررة جراء هطول الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة اليومين الماضيين.
وأكدت المصادر تنبيه قادة وقائدات المدارس بذلك لإبلاغ أولياء أمور الطلاب والطالبات، مشيرة إلى أن المدارس المتضررة يصعب وصول المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات لها بسبب انقطاع الطرق والانهيارات الكبيرة التي أحدثتها السيول بها، وارتفاع منسوب المياه داخل أحياء المدينة وشوارعها.
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