شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدان يبحث تطوير الأنظمة الوظيفية مع نظيره العُماني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)عُقدت ظهر اليوم (السبت) جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان الشيخ خالد بن عمر المرهون، في مقر وزارة الخدمة المدنية بمسقط، بحضور عدد من المسؤولين من البلدين.
وجرى خلال المباحثات استعراض خطط البلدين لتطوير الأنظمة الوظيفية وسبل التعاون في مجال الخدمة المدنية.
حضر المقابلة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي.
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