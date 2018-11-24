شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجوف يتفقد المواقع المتضررة من الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وقف أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي خلال جولة ميدانية قام بها على كافة المواقع المتضررة من الأمطار بأحياء المدينة، كما تضمنت الجولة عرضا متكاملا عن الحالة المطرية التي تعرضت لها منطقة الجوف ومحافظاتها، كما استعرض إستراتيجية أمانة منطقة الجوف لتصريف السيول وخارطة المدينة المائية بالإضافة إلى مشاريع تصريف السيول المنفذة.

وأكد المهندس الغامدي في تصريح صحفي عقب الجولة الميدانية علي أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين كافة الجهات المعنية في مواجهة أخطار الأمطار والسيول، مشيراً أن الأمانة تعمل بجميع طاقاتها وطواقمها.

واطمأن المهندس الغامدي على الجهود التي بذلتها الأمانة للتخفيف من معاناة المواطنين المتضررين من الأمطار والسيول، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالأمانة.