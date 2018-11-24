شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 900 كيلو من اللحوم الفاسدة في الخُبر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)ضبطت بلدية محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية 900 كيلو من اللحوم الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي كانت في طريقها للتوزيع.
وتمكن مراقبي البلدية من ضبط تلك الكمية في سيارة قادمة من خارج المحافظة، حيث تم مصادرتها وإتلافها.
أكد ذلك، الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت).
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