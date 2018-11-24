شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة نجران: ذبح «الخروفين» في «النفق» تصرف فردي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

أكدت أمانة نجران عبر حسابها في «تويتر»، بأن ماتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مواطن بذبح خروفين داخل نفق طريق الملك عبدالعزيز، بأنه تصرف فردي. وأوضحت أنه تم التعرف على صاحب الصور، واستدعائه وتغريمه حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، لقاء الذبح في غير الأماكن المسموح بها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في وقت سابق قيام مواطن بذبح خروفين بموقع مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز بالفيصلية، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل واستهجان من قبل رواد المواقع.