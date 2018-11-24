مسبح يغتال طفلة الأربع سنوات في "نعمان مكة"

محمد بن مسعود - الدمام - غابت عن الأسرة ووجدوها جثة هامدة

وارت إحدى الأسر بمكة جثمان طفلتهم البالغة من العمر قرابة أربع سنوات، بعد أن غرقت بأحد المسابح في وادي نعمان.

وتفصيلاً، وأثناء اجتماع العائلة للتنزه بإحدى استراحات وادي نعمان، والتي يوجد فيها مسبح، تسللت الطفلة في غفلة من أفراد العائلة، ومرت من بين حواجز المسبح الحديدية، وسقطت داخله، وظلت تتخبط حتى تغرق.

بعد فترة من الزمان افتقدت الأسرة الطفلة، وبالبحث عنها عثر عليها في المسبح من دون أي حركة، لتعم بعدها حالة من الصراخ والهلع بين الحضور، وتم انتشال الطفلة من المسبح، واتضح أنها فارقت الحياة.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع بدورها، وتولى مركز شرطة العزيزية التحقيق في الحادثة.

يُذكر أن الطفلة المتوفاة هي وحيدة أمها، وذهبت برفقة أسرتها دون أن ترافقها أمها، والتي فضلت البقاء في المنزل لتتلقى خبر وفاتها وتحتسبها عند الله.