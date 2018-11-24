- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع مسبح يغتال طفلة الأربع سنوات في "نعمان مكة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وارت إحدى الأسر بمكة جثمان طفلتهم البالغة من العمر قرابة أربع سنوات، بعد أن غرقت بأحد المسابح في وادي نعمان.
وتفصيلاً، وأثناء اجتماع العائلة للتنزه بإحدى استراحات وادي نعمان، والتي يوجد فيها مسبح، تسللت الطفلة في غفلة من أفراد العائلة، ومرت من بين حواجز المسبح الحديدية، وسقطت داخله، وظلت تتخبط حتى تغرق.
بعد فترة من الزمان افتقدت الأسرة الطفلة، وبالبحث عنها عثر عليها في المسبح من دون أي حركة، لتعم بعدها حالة من الصراخ والهلع بين الحضور، وتم انتشال الطفلة من المسبح، واتضح أنها فارقت الحياة.
وباشرت الجهات الأمنية الموقع بدورها، وتولى مركز شرطة العزيزية التحقيق في الحادثة.
يُذكر أن الطفلة المتوفاة هي وحيدة أمها، وذهبت برفقة أسرتها دون أن ترافقها أمها، والتي فضلت البقاء في المنزل لتتلقى خبر وفاتها وتحتسبها عند الله.
مسبح يغتال طفلة الأربع سنوات في "نعمان مكة"أحمد العبدالله الخليج 365 2018-11-24
وارت إحدى الأسر بمكة جثمان طفلتهم البالغة من العمر قرابة أربع سنوات، بعد أن غرقت بأحد المسابح في وادي نعمان.
وتفصيلاً، وأثناء اجتماع العائلة للتنزه بإحدى استراحات وادي نعمان، والتي يوجد فيها مسبح، تسللت الطفلة في غفلة من أفراد العائلة، ومرت من بين حواجز المسبح الحديدية، وسقطت داخله، وظلت تتخبط حتى تغرق.
بعد فترة من الزمان افتقدت الأسرة الطفلة، وبالبحث عنها عثر عليها في المسبح من دون أي حركة، لتعم بعدها حالة من الصراخ والهلع بين الحضور، وتم انتشال الطفلة من المسبح، واتضح أنها فارقت الحياة.
وباشرت الجهات الأمنية الموقع بدورها، وتولى مركز شرطة العزيزية التحقيق في الحادثة.
يُذكر أن الطفلة المتوفاة هي وحيدة أمها، وذهبت برفقة أسرتها دون أن ترافقها أمها، والتي فضلت البقاء في المنزل لتتلقى خبر وفاتها وتحتسبها عند الله.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
10:58 PM
غابت عن الأسرة ووجدوها جثة هامدة
وارت إحدى الأسر بمكة جثمان طفلتهم البالغة من العمر قرابة أربع سنوات، بعد أن غرقت بأحد المسابح في وادي نعمان.
وتفصيلاً، وأثناء اجتماع العائلة للتنزه بإحدى استراحات وادي نعمان، والتي يوجد فيها مسبح، تسللت الطفلة في غفلة من أفراد العائلة، ومرت من بين حواجز المسبح الحديدية، وسقطت داخله، وظلت تتخبط حتى تغرق.
بعد فترة من الزمان افتقدت الأسرة الطفلة، وبالبحث عنها عثر عليها في المسبح من دون أي حركة، لتعم بعدها حالة من الصراخ والهلع بين الحضور، وتم انتشال الطفلة من المسبح، واتضح أنها فارقت الحياة.
وباشرت الجهات الأمنية الموقع بدورها، وتولى مركز شرطة العزيزية التحقيق في الحادثة.
يُذكر أن الطفلة المتوفاة هي وحيدة أمها، وذهبت برفقة أسرتها دون أن ترافقها أمها، والتي فضلت البقاء في المنزل لتتلقى خبر وفاتها وتحتسبها عند الله.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مسبح يغتال طفلة الأربع سنوات في "نعمان مكة" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن مسبح يغتال طفلة الأربع سنوات في "نعمان مكة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .