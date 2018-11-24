لجنة الحكام تعقد ورشة عمل للحكام المساعدين

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محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل للحكام المساعدين، استمرت يومين في العاصمة الرياض، بحضور 27 حكمًا مساعدًا، و7 حكام ساحة.
وشهدت الورشة حضور نائب رئيس لجنة الحكام خليل جلال. وتوزع البرنامج بين النظري والعملي. وشملت الورشة عددًا من الملاحظات التي صاحبت دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وكيفية تطويرها، مع وضع تصور كامل للعمل عليها في المستقبل.
وخضع المشاركون لاختبارات في قانون كرة القدم باللغتين العربية والإنجليزية، وفي جوانب أخرى، كالتركيز واللياقة البدنية، وذلك من خلال برنامج مختص للحكام المساعدين، يعتمد على التحرك بالراية، سواء من خلال السرعات أو التسارع، أو الجري الجانبي.
وفي نهاية الاجتماع حثَّ نائب رئيس اللجنة خليل جلال الحكام على العمل بجد واجتهاد، وتحمُّل المسؤولية للنهوض بالتحكيم السعودي، وذلك من خلال رفع المستوى الفني واللياقي والانضباطي، والانتظام في التمارين اليومية. مضيفًا بأن الاتحاد يسعى في الوقت الراهن لتوفير سُبل النجاح والدعم كافة لتطوير الحكم السعودي.ش
لجنة الحكام تعقد ورشة عمل للحكام المساعدينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-24
عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل للحكام المساعدين، استمرت يومين في العاصمة الرياض، بحضور 27 حكمًا مساعدًا، و7 حكام ساحة.
وشهدت الورشة حضور نائب رئيس لجنة الحكام خليل جلال. وتوزع البرنامج بين النظري والعملي. وشملت الورشة عددًا من الملاحظات التي صاحبت دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وكيفية تطويرها، مع وضع تصور كامل للعمل عليها في المستقبل.
وخضع المشاركون لاختبارات في قانون كرة القدم باللغتين العربية والإنجليزية، وفي جوانب أخرى، كالتركيز واللياقة البدنية، وذلك من خلال برنامج مختص للحكام المساعدين، يعتمد على التحرك بالراية، سواء من خلال السرعات أو التسارع، أو الجري الجانبي.
وفي نهاية الاجتماع حثَّ نائب رئيس اللجنة خليل جلال الحكام على العمل بجد واجتهاد، وتحمُّل المسؤولية للنهوض بالتحكيم السعودي، وذلك من خلال رفع المستوى الفني واللياقي والانضباطي، والانتظام في التمارين اليومية. مضيفًا بأن الاتحاد يسعى في الوقت الراهن لتوفير سُبل النجاح والدعم كافة لتطوير الحكم السعودي.ش
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
11:03 PM
عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل للحكام المساعدين، استمرت يومين في العاصمة الرياض، بحضور 27 حكمًا مساعدًا، و7 حكام ساحة.
وشهدت الورشة حضور نائب رئيس لجنة الحكام خليل جلال. وتوزع البرنامج بين النظري والعملي. وشملت الورشة عددًا من الملاحظات التي صاحبت دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وكيفية تطويرها، مع وضع تصور كامل للعمل عليها في المستقبل.
وخضع المشاركون لاختبارات في قانون كرة القدم باللغتين العربية والإنجليزية، وفي جوانب أخرى، كالتركيز واللياقة البدنية، وذلك من خلال برنامج مختص للحكام المساعدين، يعتمد على التحرك بالراية، سواء من خلال السرعات أو التسارع، أو الجري الجانبي.
وفي نهاية الاجتماع حثَّ نائب رئيس اللجنة خليل جلال الحكام على العمل بجد واجتهاد، وتحمُّل المسؤولية للنهوض بالتحكيم السعودي، وذلك من خلال رفع المستوى الفني واللياقي والانضباطي، والانتظام في التمارين اليومية. مضيفًا بأن الاتحاد يسعى في الوقت الراهن لتوفير سُبل النجاح والدعم كافة لتطوير الحكم السعودي.ش
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المصدر : الخليج 365
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