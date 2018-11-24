محبو السعودية يطلقون وسمًا بالإنجليزية تعبيرًا عن محبة ولي العهد وفضح الإعلام المعادي

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أطلق محبو السعودية وسمًا باللغة الإنجليزية، حمل عنوان #We_Love_MBS ؛ وذلك للتعبير عن محبة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولفضح الإعلام اليساري المعادي، وكذباتهم ضد السعودية.
وقدم أحد المشاركين في فيديو، بثه تزامنًا مع إطلاق الحملة، شكره لكل من أسهم في قول الحقيقة، وكشف فبركة أخبار الواشطن بوست. داعيًا المغردين العرب كافة، خاصة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في الهاشتاق باللغة الإنجليزية؛ ليصل الصوت لأنحاء العالم كافة.
وأشاد المغردون تحت الهاشتاق بالتغيرات الكبيرة في المملكة العربية السعودية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه لله ـ من خلال المشاريع الاقتصادية العملاقة في السعودية؛ ما جعلها على خارطة كبرى الدول الاقتصادية.
وأشار المغردون إلى أن هذا الهاشتاق يعد دعمًا آخر من العالم كله لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مطالبين بفضح الإعلام اليساري المعادي.
فيما ذكر عبدالعزيز علي المحيني، أحد المشاركين في الهاشتاق: "من المؤسف أن واشطن بوست أخبارها كاذبة ضد السعودية لمصالح حزبية، وأن السعودية دولة تحترم حقوق الآخرين، وتدرك واجباتها بالله عز وجل، ثم بقدراتها ووعي العالم المنصف".
محبو السعودية يطلقون وسمًا بالإنجليزية تعبيرًا عن محبة ولي العهد وفضح الإعلام المعاديبدر الجبل الخليج 365 2018-11-24
أطلق محبو السعودية وسمًا باللغة الإنجليزية، حمل عنوان #We_Love_MBS ؛ وذلك للتعبير عن محبة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولفضح الإعلام اليساري المعادي، وكذباتهم ضد السعودية.
وقدم أحد المشاركين في فيديو، بثه تزامنًا مع إطلاق الحملة، شكره لكل من أسهم في قول الحقيقة، وكشف فبركة أخبار الواشطن بوست. داعيًا المغردين العرب كافة، خاصة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في الهاشتاق باللغة الإنجليزية؛ ليصل الصوت لأنحاء العالم كافة.
وأشاد المغردون تحت الهاشتاق بالتغيرات الكبيرة في المملكة العربية السعودية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه لله ـ من خلال المشاريع الاقتصادية العملاقة في السعودية؛ ما جعلها على خارطة كبرى الدول الاقتصادية.
وأشار المغردون إلى أن هذا الهاشتاق يعد دعمًا آخر من العالم كله لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مطالبين بفضح الإعلام اليساري المعادي.
فيما ذكر عبدالعزيز علي المحيني، أحد المشاركين في الهاشتاق: "من المؤسف أن واشطن بوست أخبارها كاذبة ضد السعودية لمصالح حزبية، وأن السعودية دولة تحترم حقوق الآخرين، وتدرك واجباتها بالله عز وجل، ثم بقدراتها ووعي العالم المنصف".
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
10:50 PM
أحد المشاركين في فيديو يدعو للمشاركة لكي يصل الصوت لأنحاء العالم كافة
أطلق محبو السعودية وسمًا باللغة الإنجليزية، حمل عنوان #We_Love_MBS ؛ وذلك للتعبير عن محبة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولفضح الإعلام اليساري المعادي، وكذباتهم ضد السعودية.
وقدم أحد المشاركين في فيديو، بثه تزامنًا مع إطلاق الحملة، شكره لكل من أسهم في قول الحقيقة، وكشف فبركة أخبار الواشطن بوست. داعيًا المغردين العرب كافة، خاصة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في الهاشتاق باللغة الإنجليزية؛ ليصل الصوت لأنحاء العالم كافة.
وأشاد المغردون تحت الهاشتاق بالتغيرات الكبيرة في المملكة العربية السعودية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه لله ـ من خلال المشاريع الاقتصادية العملاقة في السعودية؛ ما جعلها على خارطة كبرى الدول الاقتصادية.
وأشار المغردون إلى أن هذا الهاشتاق يعد دعمًا آخر من العالم كله لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مطالبين بفضح الإعلام اليساري المعادي.
فيما ذكر عبدالعزيز علي المحيني، أحد المشاركين في الهاشتاق: "من المؤسف أن واشطن بوست أخبارها كاذبة ضد السعودية لمصالح حزبية، وأن السعودية دولة تحترم حقوق الآخرين، وتدرك واجباتها بالله عز وجل، ثم بقدراتها ووعي العالم المنصف".
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المصدر : الخليج 365
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