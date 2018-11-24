- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع ملك البحرين في مقدمة مستقبلي ولي العهد غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن الديوان الملكي بمملكة البحرين اليوم (السبت)، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، سيكون في مقدمة مستقبلي أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدى وصوله إلى البلاد غدًا (الأحد) في زيارة رسمية للبحرين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأوضح الديوان الملكي أن الأمير محمد بن سلمان سيجري خلال زيارته مباحثات مع الملك حمد بن عيسى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف أن المباحثات ستشمل أيضًا تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.
ملك البحرين في مقدمة مستقبلي ولي العهد غدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-24
أعلن الديوان الملكي بمملكة البحرين اليوم (السبت)، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، سيكون في مقدمة مستقبلي أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدى وصوله إلى البلاد غدًا (الأحد) في زيارة رسمية للبحرين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأوضح الديوان الملكي أن الأمير محمد بن سلمان سيجري خلال زيارته مباحثات مع الملك حمد بن عيسى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف أن المباحثات ستشمل أيضًا تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
10:44 PM
يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية والعربية والدولية
أعلن الديوان الملكي بمملكة البحرين اليوم (السبت)، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، سيكون في مقدمة مستقبلي أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدى وصوله إلى البلاد غدًا (الأحد) في زيارة رسمية للبحرين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأوضح الديوان الملكي أن الأمير محمد بن سلمان سيجري خلال زيارته مباحثات مع الملك حمد بن عيسى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف أن المباحثات ستشمل أيضًا تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، ملك البحرين في مقدمة مستقبلي ولي العهد غدًا ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين في مقدمة مستقبلي ولي العهد غدًا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .