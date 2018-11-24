ملك البحرين في مقدمة مستقبلي ولي العهد غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية والعربية والدولية

أعلن الديوان الملكي بمملكة البحرين اليوم (السبت)، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، سيكون في مقدمة مستقبلي أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدى وصوله إلى البلاد غدًا (الأحد) في زيارة رسمية للبحرين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأوضح الديوان الملكي أن الأمير محمد بن سلمان سيجري خلال زيارته مباحثات مع الملك حمد بن عيسى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن المباحثات ستشمل أيضًا تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.