"بلدي الليث" يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة أضرار السيول والمشروعات ذات الأولوية

محمد بن مسعود - الدمام - "المهداوي" لـ "الخليج 365": أمين جدة وعدني بمشروعات نوعية جديدة للمحافظة

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة الليث اجتماعًا طارئًا اليوم السبت لمناقشة الأضرار الناتجة من السيول والتوصيات المقترحة لمعالجة ذلك، كما استعرض البنى التحتية والمشروعات ذات الأولوية التي تحتاج إليها المحافظة.

وقال رئيس المجلس البلدي بالليث فائز المهداوي لـ"الخليج 365" إنه أبلغ أمين جدة الدكتور صالح التركي في اتصال هاتفي بصورة واقعية عن البنى التحتية والمشروعات التي تحتاج إليها محافظة الليث وكذلك الجهات ذات العلاقة في هذه المشروعات من وزارة النقل ووزارة البيئة وهيئة المساحة الجيولوجية.

وتابع "المهداوي" طلبت من الأمين قرارات تاريخية تخدم الليث مثل مخاطبة وزارة البيئة لما حصل من ضرر نتيجة السد، وعمل مشروعات لدرء أخطار السيول تحمي كل نطاق بلديات المحافظة للمحافظة على الأرواح والممتلكات، وزيادة الآليات والمعدات التي تخدم المحافظة وبلدياتها، وطلب الدعم العاجل من الأمانة لتكليف البلديات بالعمل المشترك لرفع الضرر عن محافظة الليث، ورفع فئة البلدية إلى فئة أعلى نظرًا لتوسعها وتضاريسها المختلفة، وإنشاء بلدية في شمال الليث تخدم ميقات يلملم وحجاج وزوار بيت الله.

واختتم قائلاً: وعد أمين جدة أن تكون لمحافظة الليث مشروعات نوعية وأن تكون ضمن مشروعات هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.