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انت الان تتابع 40 متحدثًا من داخل السعودية وخارجها في مؤتمر مستقبل التخصصات التطبيقية برعاية أمير الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، تنطلق يوم الاثنين المقبل أعمال مؤتمر (مستقبل التخصصات الطبية التطبيقية نحو 2030) الذي تنظمه كلية العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون مع المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال.
وأوضح مدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، أن هذا المؤتمر يأتي إيمانًا من جامعة الملك سعود بأهمية استشراف المستقبل، ووضع خارطة طريق نحو الاستفادة من التخصصات الطبية التطبيقية، وعرض المستجدات البحثية، وإيجاد منصة مشتركة بين المؤسسات التعليمية الصحية وسوق العمل، وتحقيق تبادل المعرفة واستكشاف الخبرات المتعلقة بمستقبل التخصصات الطبية التطبيقية أكاديميًّا ومهنيًّا، وتلمُّس الأثر الإيجابي نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 المتعلقة بالقطاع الصحي وكوادره.
وقال إن المؤتمر يهدف إلى تطبيق مفهوم الفاعلية والمسؤولية من خلال تأصيل الكفاءة، وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين الموارد والطاقات البشرية نحو مستقبل أفضل للخدمات الصحية لمواجهة التحديات، بما يحقق البيئة الصحية المثلى في المجتمع، وبما يدعم التطلعات التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها عبر مثل هذه المؤتمرات.
من جانبه، أوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور يزيد آل الشيخ أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 40 متحدثًا من داخل السعودية وخارجها من المتخصصين والأكاديميين في قطاع الصحة من الأطباء والكوادر الإدارية الطبية المهتمين بتحسين مستقبل التخصصات الطبية التطبيقية، بجانب كبرى الهيئات والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الطبي والرعاية الصحية المحلية والعالمية، ومزودي الخدمات والمنتجات ذات الصلة.
وبيَّن أن المؤتمر معتمد من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية SCHS) ) بواقع 30 ساعة تعليم طبي معتمد 30CME. مضيفًا بأنه سيتم مناقشة محاور عدة حول تنمية المهارات بجانب ورش عمل تخصصية، فضلاً عن أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب، يستهدف الأطباء والممرضين وطلاب الامتياز والكليات الصحية.
40 متحدثًا من داخل السعودية وخارجها في مؤتمر مستقبل التخصصات التطبيقية برعاية أمير الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-24
تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، تنطلق يوم الاثنين المقبل أعمال مؤتمر (مستقبل التخصصات الطبية التطبيقية نحو 2030) الذي تنظمه كلية العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون مع المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال.
وأوضح مدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، أن هذا المؤتمر يأتي إيمانًا من جامعة الملك سعود بأهمية استشراف المستقبل، ووضع خارطة طريق نحو الاستفادة من التخصصات الطبية التطبيقية، وعرض المستجدات البحثية، وإيجاد منصة مشتركة بين المؤسسات التعليمية الصحية وسوق العمل، وتحقيق تبادل المعرفة واستكشاف الخبرات المتعلقة بمستقبل التخصصات الطبية التطبيقية أكاديميًّا ومهنيًّا، وتلمُّس الأثر الإيجابي نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 المتعلقة بالقطاع الصحي وكوادره.
وقال إن المؤتمر يهدف إلى تطبيق مفهوم الفاعلية والمسؤولية من خلال تأصيل الكفاءة، وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين الموارد والطاقات البشرية نحو مستقبل أفضل للخدمات الصحية لمواجهة التحديات، بما يحقق البيئة الصحية المثلى في المجتمع، وبما يدعم التطلعات التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها عبر مثل هذه المؤتمرات.
من جانبه، أوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور يزيد آل الشيخ أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 40 متحدثًا من داخل السعودية وخارجها من المتخصصين والأكاديميين في قطاع الصحة من الأطباء والكوادر الإدارية الطبية المهتمين بتحسين مستقبل التخصصات الطبية التطبيقية، بجانب كبرى الهيئات والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الطبي والرعاية الصحية المحلية والعالمية، ومزودي الخدمات والمنتجات ذات الصلة.
وبيَّن أن المؤتمر معتمد من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية SCHS) ) بواقع 30 ساعة تعليم طبي معتمد 30CME. مضيفًا بأنه سيتم مناقشة محاور عدة حول تنمية المهارات بجانب ورش عمل تخصصية، فضلاً عن أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب، يستهدف الأطباء والممرضين وطلاب الامتياز والكليات الصحية.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
10:36 PM
يهدف لتطبيق مفهوم الفاعلية والمسؤولية عبر تأصيل الكفاءة وتشجيع ثقافة الأداء
تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، تنطلق يوم الاثنين المقبل أعمال مؤتمر (مستقبل التخصصات الطبية التطبيقية نحو 2030) الذي تنظمه كلية العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون مع المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال.
وأوضح مدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، أن هذا المؤتمر يأتي إيمانًا من جامعة الملك سعود بأهمية استشراف المستقبل، ووضع خارطة طريق نحو الاستفادة من التخصصات الطبية التطبيقية، وعرض المستجدات البحثية، وإيجاد منصة مشتركة بين المؤسسات التعليمية الصحية وسوق العمل، وتحقيق تبادل المعرفة واستكشاف الخبرات المتعلقة بمستقبل التخصصات الطبية التطبيقية أكاديميًّا ومهنيًّا، وتلمُّس الأثر الإيجابي نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 المتعلقة بالقطاع الصحي وكوادره.
وقال إن المؤتمر يهدف إلى تطبيق مفهوم الفاعلية والمسؤولية من خلال تأصيل الكفاءة، وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين الموارد والطاقات البشرية نحو مستقبل أفضل للخدمات الصحية لمواجهة التحديات، بما يحقق البيئة الصحية المثلى في المجتمع، وبما يدعم التطلعات التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها عبر مثل هذه المؤتمرات.
من جانبه، أوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور يزيد آل الشيخ أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 40 متحدثًا من داخل السعودية وخارجها من المتخصصين والأكاديميين في قطاع الصحة من الأطباء والكوادر الإدارية الطبية المهتمين بتحسين مستقبل التخصصات الطبية التطبيقية، بجانب كبرى الهيئات والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الطبي والرعاية الصحية المحلية والعالمية، ومزودي الخدمات والمنتجات ذات الصلة.
وبيَّن أن المؤتمر معتمد من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية SCHS) ) بواقع 30 ساعة تعليم طبي معتمد 30CME. مضيفًا بأنه سيتم مناقشة محاور عدة حول تنمية المهارات بجانب ورش عمل تخصصية، فضلاً عن أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب، يستهدف الأطباء والممرضين وطلاب الامتياز والكليات الصحية.
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المصدر : الخليج 365
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