أمير مكة المكرمة يوجّه بتشكيل لجنة للإيواء بمحافظة الليث عقب أضرار الأمطار

محمد بن مسعود - الدمام - مكونة من "المالية" و"المدني" والمحافظة بمشاركة الشرطة.. وتم إسكان 250 أسرة

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة للإيواء بمحافظة الليث، مكونة من وزارة المالية والدفاع المدني والمحافظة بمشاركة الشرطة برئاسة محافظ الليث، محمد بن عبدالعزيز القباع وذلك عقب الأضرار الجسيمة التي خلفتها الأمطار التي ضربت مدينة الليث وبعض المراكز التابعة لها.

وأوضح محافظ الليث لـ"الخليج 365"، أن اللجنة عقدت اجتماعًا أمس بمقر المحافظة بالليث بحضور مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وقامت بإسكان ما يقارب من 250 أسرة في فنادق الليث وفي بيت الطالب، ووفرت لهم الإعاشة أيضًا، وأضاف أنه عُقد اليوم اجتماع للجنة بحضور مدير عام شركة المياه بمنطقة مكة المكرمة.

وأشار "القباع" إلى أن أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يتابعان الأحداث أولاً بأول، مبينًا أنه حتى الآن لم تُسجل أي وفيات، مشيرًا إلى أن السيول دهمت أجزاءً من مدينة الليث.

وقد قطع "القباع" إجازته، حيث كان في إجازة رسمية وعاد للعمل لمتابعة أحداث الأمطار التي ضربت المحافظة.