تركي الفيصل: إيران تؤدي دورًا هدامًا.. وقادتها يحرضون على المشاكل

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اتهم رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، إيران بلعب دور تخريبي وهدام في المنطقة عبر إثارة النعرات المذهبية والعرقية.
وذكر "الفيصل" في حديث خاص لـ "سكاي نيوز" عربية"، أن "هناك من يريد أن يستغل بعض المشاكل التي تواجه منطقتنا، إن كان ذلك في شمال إفريقيا، أو ليبيا، أو الجزيرة العربية أو اليمن، أو عند جيراننا في الشمال، سوريا والعراق ولبنان".
وقال "رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل": "إن إيران تؤدي دورًا مخربًا وهدامًا وسلبيًا جدًا، بتحفيزها وإثارتها للفوارق المذهبية، بل حتى إنهم في بعض الأحيان يركزون على الفوارق العرقية، بين فرس وعرب وأكراد وأذريين وغيرهم من المكونات لمجتمعات دول المنطقة، ومن ضمنها إيران نفسها".
ولفت إلى أن القيادة الإيرانية تؤدي دور المحرض على المشاكل عندنا في المنطقة.
تركي الفيصل: إيران تؤدي دورًا هدامًا.. وقادتها يحرضون على المشاكلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-24
اتهم رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، إيران بلعب دور تخريبي وهدام في المنطقة عبر إثارة النعرات المذهبية والعرقية.
وذكر "الفيصل" في حديث خاص لـ "سكاي نيوز" عربية"، أن "هناك من يريد أن يستغل بعض المشاكل التي تواجه منطقتنا، إن كان ذلك في شمال إفريقيا، أو ليبيا، أو الجزيرة العربية أو اليمن، أو عند جيراننا في الشمال، سوريا والعراق ولبنان".
وقال "رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل": "إن إيران تؤدي دورًا مخربًا وهدامًا وسلبيًا جدًا، بتحفيزها وإثارتها للفوارق المذهبية، بل حتى إنهم في بعض الأحيان يركزون على الفوارق العرقية، بين فرس وعرب وأكراد وأذريين وغيرهم من المكونات لمجتمعات دول المنطقة، ومن ضمنها إيران نفسها".
ولفت إلى أن القيادة الإيرانية تؤدي دور المحرض على المشاكل عندنا في المنطقة.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
10:03 PM
اتهم طهران بإثارة النعرات الطائفية
اتهم رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، إيران بلعب دور تخريبي وهدام في المنطقة عبر إثارة النعرات المذهبية والعرقية.
وذكر "الفيصل" في حديث خاص لـ "سكاي نيوز" عربية"، أن "هناك من يريد أن يستغل بعض المشاكل التي تواجه منطقتنا، إن كان ذلك في شمال إفريقيا، أو ليبيا، أو الجزيرة العربية أو اليمن، أو عند جيراننا في الشمال، سوريا والعراق ولبنان".
وقال "رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل": "إن إيران تؤدي دورًا مخربًا وهدامًا وسلبيًا جدًا، بتحفيزها وإثارتها للفوارق المذهبية، بل حتى إنهم في بعض الأحيان يركزون على الفوارق العرقية، بين فرس وعرب وأكراد وأذريين وغيرهم من المكونات لمجتمعات دول المنطقة، ومن ضمنها إيران نفسها".
ولفت إلى أن القيادة الإيرانية تؤدي دور المحرض على المشاكل عندنا في المنطقة.
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المصدر : الخليج 365
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