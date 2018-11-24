"الليث".. عيادات طبية متكاملة للقرى والأحياء المتضررة من جراء السيول

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شارك مستشفى الليث العام بعيادات طبية متنقلة للوصول إلى القرى المتضررة من جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة أمس، التي يجد سكانها صعوبة في الوصول إلى المستشفى.
تفصيلاً، أوضح المتحدث باسم صحة جدة عبدالرحمن الصحفي لـ"الخليج 365" أن مستشفى الليث العام يستقبل الحالات الطارئة على مدار الساعة، وأعلن حالة الاستعداد الكاملة بجميع الطواقم الطبية والفنية والإدارية منذ وقت مبكر، إضافة إلى مشاركتهم بتجهيز عيادات متنقلة للوصول إلى القرى المتضررة التي يجد سكانها صعوبة في الوصول للمستشفى، وإيصال جميع الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية للمرضى ممن لا يستطيعون الوصول للمستشفى.
وأشار إلى أن العيادة المتنقلة موجودة حاليًا بحي الكليبية، وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل: عيادة عامة، وعيادة الأسنان، وعيادة رعاية الأمومة والتطعيمات الأساسية، وعيادة الأمراض المزمنة، إلى جانب الفحوصات الأساسية، وصورة الدم الكاملة، وفحص الهرمونات والأملاح والإنزيمات، والفحص الكيميائي للدم، إضافة إلى خدمات الأشعة.
وكانت السيول المنقولة من وادي الليث قد دهمت أحياء الليث أمس متسببة في احتجاز الكثير من الأُسر والمركبات؛ وذلك بسبب انهيار سد وادي الليث الترابي المؤقت بسبب قوة السيول التي شهدتها المراكز والقرى الواقعة شرقي محافظة الليث، التي هي الأخرى تعيش العزلة وانقطاع الطرق بسبب الأمطار.
"الليث".. عيادات طبية متكاملة للقرى والأحياء المتضررة من جراء السيولعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2018-11-24
شارك مستشفى الليث العام بعيادات طبية متنقلة للوصول إلى القرى المتضررة من جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة أمس، التي يجد سكانها صعوبة في الوصول إلى المستشفى.
تفصيلاً، أوضح المتحدث باسم صحة جدة عبدالرحمن الصحفي لـ"الخليج 365" أن مستشفى الليث العام يستقبل الحالات الطارئة على مدار الساعة، وأعلن حالة الاستعداد الكاملة بجميع الطواقم الطبية والفنية والإدارية منذ وقت مبكر، إضافة إلى مشاركتهم بتجهيز عيادات متنقلة للوصول إلى القرى المتضررة التي يجد سكانها صعوبة في الوصول للمستشفى، وإيصال جميع الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية للمرضى ممن لا يستطيعون الوصول للمستشفى.
وأشار إلى أن العيادة المتنقلة موجودة حاليًا بحي الكليبية، وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل: عيادة عامة، وعيادة الأسنان، وعيادة رعاية الأمومة والتطعيمات الأساسية، وعيادة الأمراض المزمنة، إلى جانب الفحوصات الأساسية، وصورة الدم الكاملة، وفحص الهرمونات والأملاح والإنزيمات، والفحص الكيميائي للدم، إضافة إلى خدمات الأشعة.
وكانت السيول المنقولة من وادي الليث قد دهمت أحياء الليث أمس متسببة في احتجاز الكثير من الأُسر والمركبات؛ وذلك بسبب انهيار سد وادي الليث الترابي المؤقت بسبب قوة السيول التي شهدتها المراكز والقرى الواقعة شرقي محافظة الليث، التي هي الأخرى تعيش العزلة وانقطاع الطرق بسبب الأمطار.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
10:02 PM
موجودة حاليًا بحي الكليبية وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات
شارك مستشفى الليث العام بعيادات طبية متنقلة للوصول إلى القرى المتضررة من جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة أمس، التي يجد سكانها صعوبة في الوصول إلى المستشفى.
تفصيلاً، أوضح المتحدث باسم صحة جدة عبدالرحمن الصحفي لـ"الخليج 365" أن مستشفى الليث العام يستقبل الحالات الطارئة على مدار الساعة، وأعلن حالة الاستعداد الكاملة بجميع الطواقم الطبية والفنية والإدارية منذ وقت مبكر، إضافة إلى مشاركتهم بتجهيز عيادات متنقلة للوصول إلى القرى المتضررة التي يجد سكانها صعوبة في الوصول للمستشفى، وإيصال جميع الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية للمرضى ممن لا يستطيعون الوصول للمستشفى.
وأشار إلى أن العيادة المتنقلة موجودة حاليًا بحي الكليبية، وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل: عيادة عامة، وعيادة الأسنان، وعيادة رعاية الأمومة والتطعيمات الأساسية، وعيادة الأمراض المزمنة، إلى جانب الفحوصات الأساسية، وصورة الدم الكاملة، وفحص الهرمونات والأملاح والإنزيمات، والفحص الكيميائي للدم، إضافة إلى خدمات الأشعة.
وكانت السيول المنقولة من وادي الليث قد دهمت أحياء الليث أمس متسببة في احتجاز الكثير من الأُسر والمركبات؛ وذلك بسبب انهيار سد وادي الليث الترابي المؤقت بسبب قوة السيول التي شهدتها المراكز والقرى الواقعة شرقي محافظة الليث، التي هي الأخرى تعيش العزلة وانقطاع الطرق بسبب الأمطار.
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المصدر : الخليج 365
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